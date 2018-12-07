Партия «Решение гражданина» считает, что в ходе предвыборной кампании не удалось провести идеологические дебаты

Социал-демократическая партия «Решение гражданина» завершила свою избирательную кампанию в символизирующем гражданскую борьбу сквере Маштоца в Ереване, откуда, кстати, ее и начала.

Член партии Геворк Бабаян в целом положительно оценил избирательную кампанию, однако подчеркнул, что в ходе этой избирательной кампании так и не удалось провести содержательные, идеологические дебаты.

«Не было никого, кто бы критиковал нашу программу, сказал: знаете, вот эти пункты возможны, а эти пункты – нет… И получилось так, что «Мой шаг» и Республиканская партия своими перестрелками, к сожалению, оккупировали умы всех и всё медиаполе. Сейчас мы после революции идем строить новую Армению. И с какими идеями, с какими программами? К сожалению, этого у нас нет».

В новосозданной партии, членами которой в основном являются гражданские активисты, уверены, что партия преодолеет проходной порог и войдет в парламент.

«Мы были приняты народом очень положительно, с позитивными эмоциями. Мы посетили области, разные районы Еревана… мы начали раздавать мандарины и наши листовки. Народ в целом настроен очень позитивно. И уже нет того подхода, что в результате выборов ничего изменить нельзя. Подход очень позитивный. Люди хотят понять, кто мы и что мы предлагаем», - сказал Бабаян.

Он отметил, что когда их партия пройдет в парламент, приоритетом будет обсуждение, диалог относительно новой Конституции, закона о партиях и общественных союзах и нового Избирательного кодекса.

«Поскольку мы считаем, что по нынешнему Избирательному кодексу выборы пройдут свободно, но справедливость пока стоит под вопросом, поскольку по рейтинговому избирательному списку мы все еще даем возможность дворовым хулиганам иметь преимущество на политических выборах», - отметил представитель партии «Решение гражданина».

Он добавил, что если партия не пройдет в парламент, трагедии в этом не будет. «У нас далеко идущая цель. Мы будем следить за политическими процессами, как мы следили и участвовали в политике на улице. Мы продолжим это делать», - заверил Геворк Бабаян.