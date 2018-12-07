Декларации о доходах и имуществе первых номеров политических сил, участвующих в выборах

Кандидаты в депутаты Национального собрания Армении представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РА свои декларации о доходах и имуществе за прошедший год.

Ниже представляем декларации кандидатов в депутаты, возглавляющих избирательные списки участвующих во внеочередных парламентских выборах 9 декабря партий и блоков.

Кандидаты представлены согласно порядковым номерам избирательных бюллетеней своих политических сил, определенным ЦИК путем жеребьевки.

1. Республиканская партия Армении – Виген Саргсян

Возглавляющий список Республиканской партии Армении (РПА) и в последние 15 лет занимавший исключительно государственные посты Виген Саргсян задекларировал две квартиры в Ереване (одна - на Северном проспекте, другая - на улице Абовяна) площадью 159,8 и 117 кв. м соответственно, два автогаража, автомобиль Toyota Corolla 2017 года выпуска.

Саргсян является единоличным собственником задекларированного как движимого, так и недвижимого имущества. Согласно представленной в ЦИК декларации о доходах и имуществе, у Вигена Саргсяна нет другого дорогостоящего имущества или ценных бумаг, превышающих 8 млн драмов (16 тыс. 460 долларов, по курсу 1 доллар США = 486 драмов).

За последний год он получил доход в размере 5 млн 400 тыс. драмов как результат его работы в Министерстве обороны и фонде «Луйс».

Бывший министр обороны в своей декларации отметил,что в настоящее время занимает должность исполнительного директора фонда «Луйс». Часть доходов образовалась в результате полученной от недавно построенной в Ереване гостиницы «Александр» суммы в размере около 4 млн драмов. По заверению предвыборного штаба РПА, гостиница выплатила Вигену Саргсяну сумму за квартиру, сданную ее сотруднику в аренду.

За прошедший год Саргсян также получил от гражданина Арама Ованнисяна пожертвование в размере 85 тыс. долларов, что он также задекларировал как доход. По положению на 31 октября денежные средства Вигена Саргсяна составили примерно 6 млн драмов, 45 тыс. долларов, 6 тыс. 123 евро.

2. Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - Сурен Саакян

Сурен Саакян, возглавляющий список социал-демократической партии «Решение гражданина», является владельцем одного дома и одного автогаража в Ереване, автомобиля у него нет.

За последний год от предпринимательской деятельности он получил доход в размере более 17 млн драмов. Саакян также задекларировал денежные средства – 19 тыс. долларов и 5 млн драмов.



3. АРФ «Дашнакцутюн» - Армен Рустамян

​Первый номер списка АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян имеет в Ереване собственную квартиру площадью 98,5 кв. м. За прошедший год он получил более 9 млн 900 тыс. драмов дохода. Из них около 6 млн 795 тыс. драмов составила зарплата депутата, более 3 млн 111 тыс. драмов он получил от заемов, выданных четырем армянским банкам. Рустамян также задекларировал денежные средства: 35 млн драмов, 16 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

4. Блок «Мой шаг» - Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список блока «Мой шаг», по положению на 1 ноября, задекларировал один автомобиль Hyundai Sonata 2012 года выпуска, единственным владельцем которого он является. Недвижимого имущества, ценных бумаг и других инвестиций, согласно декларации, у него нет, дорогостоящих вещей, стоимость которых превышает 8 млн драмов, также нет.

За прошедший год доход Пашиняна образовался из зарплаты депутата Национального собрания - около 3 млн 426 тыс. драмов, и зарплаты премьер-министра - 5 млн 152 тыс. драмов.

Еще 3 млн 919 тыс. драмов Пашинян получил от компании «Антарес», предположительно, в качестве гонорара за публикацию его романа «Обратная сторона Земли». Денежные средства Пашиняна, по положению на 1 ноября этого года, составили 1800 долларов.

5. Партия «Просвещенная Армения» - Эдмон Марукян

​Лидер списка партии «Процветающая Армения» Эдмон Марукян является единоличным собственником квартиры площадью 51,5 кв. м в городе Ванадзор и автомобиля Toyota Camry 2012 года выпуска.

В соответствии с декларацией, доход в размере более 11 млн 155 тыс. драмов Марукян накопил за прошедший год исключительно за счет зарплаты депутата Национального собрания, суточных за командировки, арендной платы за квартиру и прочее. Марукян имеет денежные средства в размере около 2,5 млн драмов, 1331 доллара и 440 евро.

6. Партия «Христианско-народное возрождение» - Левон Ширинян​

Первый номер избирательного списка партии «Христианско-народное возрождение» Левон Ширинян, согласно декларации, является совладельцем одной квартиры в Ереване, получил 8 млн 220 тыс. драмов дохода, как он отметил, за преподавание в Педагогическом университете, а также Национальной академии наук. Денежные средства он не задекларировал.

7. Партия «Национальное возрождение» - Лусине Ароян

​Лусине Ароян, возглавляющая список партии «Национальное возрождение», является совладелицей одной квартиры в Ереване. В декларации она написала, что является самозанятой, в то же время, получила 2 млн драмов дохода, который назвала «семейным». Она задекларировала 1 млн драмов и 2 тыс. долларов.

8. Блок «Мы» - Арам Саргсян

Лидер списка блока «Мы» Арам Саргсян задекларировал один жилой дом площадью 378 кв. м и один приусадебный участок в селе Арарат Араратской области, где он является совладельцем. Он также является совладельцем двух автомобилей 1994-го и 2017 годов выпуска, имеет ценное имущество, стоимость которого превышает 8 млн драмов: часы Cartier стоимостью 25-35 тыс. евро, коллекция ручек стоимостью 100-150 тыс. долларов, вышитая икона 16-го века, которую в декларации он квалифицировал как «бесценную».

За последний год, согласно декларации, доходы Арама Саргсяна сложились из депутатской зарплаты - 5 млн 520 тыс. драмов и его доли в ООО «Галик» - 108 млн драмов. Саргсян является владельцем 50% акций этой компании, ему также принадлежат 45% акций в ООО «Атук цемент». Его денежные средства составили 30 млн драмов, 30 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

9. Партия «Оринац еркир» («Страна законности») - Артур Багдасарян

Лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян, в годы президентства Сержа Саргсяна занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности, является совладельцем квартиры площадью 215 кв. м и автогаража на улице Байрона в столице. Согласно декларации, Багдасарян за прошедший год получил в качестве дохода по 5 млн драмов от Европейского и Французского университетов. У него есть 30 млн драмов и 50 тыс. долларов денежных средств. В декларации он утверждает, что у него нет ценных бумаг, какого-либо движимого и ценного имущества.

10. Партия «Сасна црер» - Варужан Аветисян

Варужан Аветисян, возглавляющий список партии «Сасна црер», является совладельцем одной квартиры в Ереване, а также собственником двух земельных участков в Мартуни. Аветисян также является совладельцем автомобиля Nissan Teana 2004 года выпуска. Варужан Аветисян не задекларировал ценное имущество, денежные средства и доходы.

11. Партия «Процветающая Армения» - Гагик Царукян

Согласно декларациям об имуществе и доходах, представленным кандидатами в депутаты в Центральную избирательную комиссию, самым богатым из первых номеров партий и блоков является лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Если остальные десять кандидатов свои декларации уместили на 3 страницах, то декларация Царукяна заняла 7 страниц.

Царукян, приходящий в парламент от случая к случаю, согласно декларации, за прошедший год получил в качестве зарплаты депутата 5 млн 618 тыс. драмов. Доходы Царукяна также образовались из его долей в компаниях «Арарат цемент» и «Звартноц холдинг», аренды, полученных от займов выплат и процентов – более 4 млрд 201 млн драмов, 1 млн 800 тыс. евро, 333 доллара. Любящий себя называть не бизнесменом, а собственником Гагик Царукян является акционером в 45 компаниях с долями от 20% до 100%. Его денежные средства составляют более 678 млн драмов, 161 млн 321 тыс. долларов, 29 млн 73 тыс. евро. Он владеет дорогостоящим имуществом, в том числе мебелью, шторами, а также золотыми и бриллиантовыми украшениями.

Только мебель оценивается более чем в 930 тыс. евро, самая дорогостоящей из задекларированной мебели является столовая мебель стоимостью около 128 тыс. евро, стоимость шелковых штор почти вдвое больше - 251 тыс. 799 евро.

Особое место среди имущества Царукяна занимают дорогостоящие кольца и часы с золотыми цепочками и бриллиантовыми камнями. Свою коллекцию он оценил в 6 млн 600 тыс. долларов. К примеру, одно мужское кольцо с бриллиантом оценивается в 3 млн долларов, двое часов с золотой цепочкой и бриллиантами оцениваются в полмиллиона долларов каждые.

Он также является совладельцем 5 зданий и 6 земельных участков в поселке Ариндж. Задекларированные Царукяном 13 автомобилей также являются совместной собственностью. В автопарке Гагика Царукяна, который последние 15 лет был депутатом парламента, также имеются два внедорожника - Rolls-royce phantom и BMW X, один Bentley Bentayga, один Range Rover Sport.