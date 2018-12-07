«Вопрос 498 семей без крова все еще нуждается в решении»

В рамках государственной жилищной программы 5 381 семья была признана бенефициарами в зоне землетрясения 1988 года. Из них 4 839 семей были обеспечены жильем в период с 2008 по 2017 годы за счет реализованных программ. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по градостроительству Аветик Элоян на выездном заседании правительства в Гюмри.

Общая сумма программ, по словам Элояна, составила 65 миллиардов драмов (около 133,5 миллионов долларов).

«Согласно плану правительства Армении на 2018-2022 годы, к 2020 году предусматривается выполнение государственных обязательств по отношению к оставшимся 542 семьям. К 2018 году из госбюджета было выделено 460 млн. драмов на обеспечение жилья 44 семьям в сельских районах Лорийской области. Программа будет выполнена до марта 2019 года. В результате необходимо еще решить вопрос обеспечения жильем 498 семей, на что потребуется 3,5 млрд. драмов. Для данных работ государственным бюджетом на 2019 год уже предусмотрено 560 миллионов драмов», - сказал Элоян.