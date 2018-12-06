Армения – самая милитаризованная страна в Европе - доклад BICC

В списке 10 самых милитаризованных стран мира Армения заняла третью строчку, а в списке самых милитаризованных стран Европы – первую. Об этом свидетельствует доклад Международного института конверсии в Бонне (BICC).

При составлении доклада его авторы помимо собственных источников пользовались также данными за 2017 год Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, в глобальном индексе милитаризации, включающем 155 стран мира, Армения уступает лишь Израилю и Сингапуру. Россия, Южная Корея и Иордания следуют за Арменией. Десятку замыкают Кипр, Греция, Бруней и Беларусь.

Армения, военные расходы которой, как отмечается в документе, составляют 6,4% от ВВП, а число военных на 1000 человек составляет 6,1, также является самой милитаризованной страной в Европе. На втором месте Россия, на третьем Кипр, на четвертом – Греция.

Авторы доклада получили эту картину, основываясь на ряде критериев: соотношение военных расходов к ВВП, численность вооруженных сил и количество тяжелого вооружения.

Эксперты BICC обуславливают факт милитаризации Армении карабахским конфликтом.

«Несмотря на переговоры о прекращении огня, последовавшие за военной эскалацией в апреле 2016 года, тем не менее, в последние два года перестрелки в Нагорном Карабахе продолжались, было зафиксировано также нападение с применением азербайджанского беспилотника. По этой причине в этом регионе напряженность сохраняется, а Армения и Азербайджан продолжают выделять огромные средства на вооруженные силы», - говорится в докладе.

Что касается Азербайджана, то он в индексе милитаризации за последний год опустился с 8-й строчки на 12-ю.

Из стран региона в первой десятке оказалась лишь Армения. Среди 155 стран Азербайджан на 12-м месте, Турция – на 20-ом, Иран – на 22-ом, Грузия – на 52-ом.

Самой милитаризованной страной мира на протяжении многих лет считается Израиль, фактически находящийся в конфликте с Ираном, Сирией, Ливаном и Палестиной. В Израиле, где население составляет 8 миллионов 300 тысяч человек, 176 тысяч являются действующими военными, 465 тысяч – резервистами, количество тяжелого вооружения переваливает за 9300 единиц.

Высокий уровень милитаризации оказавшихся впервой десятке Греции и Кипра объясеяется многолетними разногласиями с соседней Турцией.

Что касается России, то, как отмечают авторы доклада, по причине проводимой Москвой политики, в частности, продолжающихся на востоке Украины военных действий, аннексии Крыма, оказания военной поддержки режиму Асада в Сирии, в 25 из 28 стран Евросоюза зафиксирован рост военных расходов. Между тем за последний год Россия, которая все еще считается одной из самых милитаризованных стран мира, выделила на вооруженные силы меньше средств, чем в предыдущие годы.

Тенденция к росту милитаризации Европы обусловлена также давлением Вашингтона, который пытается заставить страны-члены НАТО участвовать в вопросе увеличения военных расходов Североатлантического альянса.