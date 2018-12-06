Пашинян высказался за законодательное закрепление положения о проведении теледебатов среди лидеров списков кандидатов

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидера блока «Мой шаг» Никол Пашинян считает необходимым закрепить в Избирательном кодексе положение о проведении теледебатов среди лидеров списков кандидатов партий и блоков, участвующих в выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook сегодня утром.

Отметим, что накануне поздно вечером в прямом эфире Общественного телевидения Армении прошли трехчасовые теледебаты с участием первых номеров списков всех политических партий и блоков, участвующих в досрочных парламентских выборах 9 декабря.

Пашинян, который также принял участие в теледебатах, написал: «Вчерашние теледебаты получились. Это Новая Армения!»