Россия отказалась продать Азербайджану ракетный комплекс «Бал-Э» из соображений собственной безопасности и с учетом карабахской проблемы

Россия отказалась продать Азербайджану береговой ракетный комплекс «Бал-Э», пишет «Коммерсантъ», поясняя, что сделка сорвалась из-за позиции Минобороны РФ.

Согласно изданию, российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.

Азербайджан заинтересовался этим комплексом, предназначенным для поражения кораблей противника, еще четыре года назад с целью обеспечения безопасности своей части Каспия. Согласно источникам «Коммерсанта», Москва и Баку даже парафировали контракт на поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э), однако до окончательного подписания договора дело так и не дошло. Эксперты Минобороны России выступили против, предупредив, что комплекс может быть использован против российских кораблей.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол», - подтвердил один из военных чиновников.

Подчеркивая, что сделка была сорвана по причине потенциальных угроз для России, высокопоставленные источники «Коммерсанта», в то же время, не скрывают, что в этом вопросе свою роль сыграла и карабахская проблема.

«Здесь есть весьма деликатный геополитический нюанс», - сказал высокопоставленный источник «Коммерсанта», пояснив, что ракеты типа X-35 данного комплекса, которые способны поражать цели противника на расстоянии до 120 километров, были модернизированы и могут поражать не только морские, но и наземные цели.

«Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны РФ на условиях анонимности.

Российское издание отмечает, что уже был зафиксирован первый опыт использования береговых ракет на суше: в ноябре 2016 года в Сирии крылатые ракеты «Оникс», входящие в состав БРК «Бастион», были применены для нанесения удара по наземным целям, уничтожив промышленные объекты радикальных исламистов.

Отказав Азербайждану в этом вопросе, российсакая сторона, в то же время, подчеркивает, что это не должно привести к охлаждению в двусторонних отношениях.

«За последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на 5 млрд долларов, - отмечает «Коммерсантъ», напоминая, что недавно президент Азербайджана заявил, что «сотрудничество в сфере ВТС имеет большие традиции» и «имеет тенденцию к росту».

Кстати, «Коммерсантъ» обратился в Минобороны России с просьбой прокомментировать эту информацию, однако официальное ведомство на запрос не ответило. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев также воздержались.

Хранит молчание и официальный Баку: хотя ряд азербайджанских изданий с утра перепечатали эту статью, однако официальные лица до сих пор никак на это не отреагировали.