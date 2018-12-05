Пашинян присутствовал на открытии завода бытовой техники

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня присутствовал на открытии завода бытовой техники, который находится в общине Мардзаван Армавирской области.

Открытие завода стало результатом армяно-ливано-сирийской инициативы.

На начальном этапе на заводе будут работать 70-80 человек. Начальный капитал завода и операционные расходы составили 4,5 млн долларов.

Деятельность завода бытовой техники будет состоять из трех этапов: первый – процесс сборки бытовой техники, который продлится два года, затем завод перейдет к производству техники, что продлится также два года, и через четыре года начнет действовать полностью автономная система завода, обеспечивая бытовой техникой не только Армению, но и другие страны региона.

На первом этапе деятельности будет выпущено 120 тысяч единиц техники.



И. о. премьер-министра Никол Пашинян в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, оправдались ли его ожидания от завода, сказал, что пока рано говорить об этом, однако через шесть месяцев можно вместе прийти и посмотреть, что здесь происходит.

«Но уверенность представителей завода вселяет уверенность в том, что все будет хорошо», - сказал Пашинян.

