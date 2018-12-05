Начальник филиала «Электрические сети Армении» города Алаверди и директор участка «Веолиа джур» были приглашены в полицию

Директор Алавердинского филиала «Электрические сети Армении» Ашот Шакарян и директор участка Алаверди кампании «Веолия джур» Артур Кололян накануне были приглашены в полицию «с целью проведения разъяснительной работы». Об этом Радио Азатутюн сообщил глава отдела полиции Лорийской области Арам Казарян.

Отметим, что приглашенные в полицию граждане являются близкими друзьями бывшего губернатора Артура Налбандяна, который выдвинут кандидатом по списку бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) в Лорийской области.

«Мы провели с ними разъяснительную работу посредством очень короткого разговора, после чего они покинули отделение полиции. Не было никаких угроз, давления или какого-либо неуважительного отношения к ним», - сказал Казарян.

Накануне кандидаты от Республиканской партии Ваграм Багдасарян и Эдуард Шармазанов заявили в беседе с Радио Азатутюн, что после визита в Лорийскую область главы полиции Армении их сторонников запугивают и вынуждают покинуть Армению.

«Это не соответствует действительности. Мы не запрещаем никому проводить агитацию независимо от того, сторонниками какой политической силы они являются. Речь идет о руководителях учреждений, в отношении которых среди населения есть недовольство, и мы получаем сигналы об этом», - сказал глава регионального отдела полиции Лори, подчеркнув, что эти сигналы касаются угроз в отношении избирателей и принуждения граждан голосовать за конкретного кандидата.

По словам Казаряна, с упомянутыми руководителями учреждений была проведена разъяснительная работа в рамках действующего законодательства.

Имеются сообщения о том, что в целях проведения разъяснительной работы в полицию также были вызваны Тарон и Артур Абгаряны, имена которых связываются с убийствами, которые произошли в Алаверди в последние годы. Они в прошлом также активно участвовали в выборах в пользу Республиканской партии. В 2015 году Артур Абгарян был кандидатом на пост мэра Алаверди.

Бывший губернатор Лори, кандидат в депутаты Артур Налбандян отказался комментировать информацию о приглашении сторонников РПА в полицию.