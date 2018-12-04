И. о. замминистра поясняет поправки в Налоговый кодекс

Правительство планирует в следующем году ввести единый подоходный налог для работающих граждан, установив его на уровне 23%.

Как сообщил сегодня исполняющий обязанности заместителя министра финансов Арман Погосян, в течение ближайших 3-4 лет этот налог будет снижаться и достигнет 20%. И когда в стране уже будет применяться фиксированный 20-процентный подоходный налог, накопительная пенсионная выплата вновь поднимется с 2,5% до 5%.

«Какие цели намечены? Первая уже ясна: повышение инвестиционной привлекательности, увеличение экономической активности, стабильные темпы экспорта и экономического роста. И вторая цель: иметь налогово-бюджетную стабильность, то есть, эти реформы, в нашем понимании, никоим образом не должны нанести ущерб нашей налогово-бюджетной стабильности», - сказал Погосян.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, с 1 января 2020 года ставка налога на прибыль будет снижена с 20% до 18%.

Налоговые реформы ожидаются также в сфере семейного предпринимательства и микропредпринимательства. Планируется создать единую систему налогообложения микропредприятий.

Порог системы налогообложения самозанятых лиц с 9 миллионов повысится до 20 миллионов драмов, порог системы налогообложения семейных предприятий с 18 миллионов повысится до 20 миллионов драмов.

Порог в 115 миллионов драмов для налога с оборота будет сохранен, а с 2020 года система лицензионного налога будет упразднена.

Погосян отметил, что дополнительных налоговых поступлений от этих изменений правительство не ожидает, но в то же время не хочет, чтобы были потери в плане налоговых поступлений.

Для компенсации потерь государственных доходов вследствие этих изменений правительство решило повысить ставки акцизов на табак, алкоголь и пиво, расширить ассортимент товаров, облагаемых акцизами, в три раза увеличить экологический налог на автомобили с двигателем мощностью 301 и более лошадиных сил, а также пересмотреть сферу игорного бизнеса, приведя ее в общее налоговое поле.

«Для этого был избран такой сценарий, который, по нашей оценке, с точки зрения госбюджета предполагает управляемые потери, такие потери, которые возможно компенсировать за счет изменений в других направлениях, в частности, за счет повышения косвенных налогов. И одновременно это решает нашу вторую задачу: повышение конкурентоспособности национальной экономики, развитие экспортно-ориентированных производств, следовательно, также создает сильные предпосылки для экономического роста. То есть, что мы предлагаем, выбирая этот сценарий? Мы предлагаем решить один из наших двух приоритетов, параллельно иметь такие потери, которыми возможно управлять с точки зрения рисков», - пояснил и. о. замминистра финансов.