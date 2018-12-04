Представитель РПА утверждает, что люди в Лори «запуганы»

Ваграм Багдасарян, занимающий четвертое место в избирательном списке Республиканской партии Армении (РПА), утверждает, что перед выборами общественность запугана. По его словам, люди из страха потерять работу не участвуют в предвыборной кампании РПА.

«Общественность запугана. Похоже, [люди] избегают высказывать свое мнение. Что это означает, когда человек приходит, чтобы определиться или послушать программные положения, и боится, как бы его вдруг не сняли на видео. Говорит: приду, но чтобы видеосъемка не велась», - сказал он.

Кандидат, возглавляющий парламентскую фракцию РПА, говорит, что с целью защиты своих многочисленных сторонников от угроз со стороны власти он запрещает журналистам присутствовать на своих предвыборных встречах и проводить съемки.

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян вчера в Ванадзоре встретился с представителями участвующих в выборах политических сил и заверил, что полиция «владеет ситуацией в области, поэтому любые посягательства на реализацию избирательного права граждан не ускользнут от ее внимания». Он строго приказал полицейским в Лори держать в центре внимания так называемых криминальных авторитетов, «исключив их влияние на свободную реализацию избирательного права граждан».

«Участие представителя криминального мира [в выборах] должно сводиться только и только к закрепленному по Конституции участию в качестве гражданина, он должен прийти, проголосовать и уйти. Чтобы я не видел ни одного скованного в этом вопросе полицейского», - сказал Осипян.

Между тем, республиканцы квалифицируют строгие требования начальника полиции как угрозу в адрес их сторонников. Ваграм Багдасарян, не называя имен, говорит, что в Лорийской области их сторонников изолируют от избирательного процесса, даже не позволяя им принять участие в голосовании.

«Уже нескольким десяткам человек предложили покинуть республику, то есть, человека лишают права голоса... Что это значит? Я не знаю, кто эти люди... Эти имена уже известны полиции, мы с ними поговорили и сказали, чтобы не беспокоили избирателя и не лишали права голоса», - сказал Багдасарян.

Баллотирующийся в Лорийской области кандидат в депутаты от РПА Эдуард Шармазанов также сообщает «висящие в воздухе» слухи об угрозах: «Я перебрасываю мяч на поле властей и Пашиняна и советую им проверить своих губернаторов, вице-губернаторов, должностных лиц, министров, которые, согласно висящим в воздухе слухам, вызывают людей, говорят: не появляйся, советуем покинуть Армению, ставят перед людьми план: если у РПА было столько голосов в общине, ты столько должен дать… согласно висящим в воздухе слухам. По словам Пашиняна, во время [нашего] правления висящие в воздухе слухи были модой. Теперь уже Пашинян стал властью, что теперь нельзя говорить согласно висящим в воздухе слухам? Я решаю, как мне говорить, как не говорить».

Кандидат от блока «Мой шаг», губернатор Лорийской области Андрей Гукасян считает эти утверждения членов Республиканской партии смехотворными: «Ничего подобного не было. Они, наверное, нервничают, когда слышат о том, что нужно действовать в рамках закона. Сегодня они находятся в очень печальном положении и пытаются ухватиться за соломинку».

Губернатор Лорийской области сообщил, что директор школы №12 в Алаверди Гоар Аветян получила выговор за проведение агитации в учебном заведении. «Было конкретное приглашение учителей в кабинет, были включены отрывки из эмоциональных выступлений нашего премьер-министра, и было сказано: вы его хотите избрать, этого хотите?» - рассказал он.

Кстати, получившая выговор директор на днях сказала Радио Азатутюн, что является членом Республиканской партии.

На утверждения республиканцев об угрозах со стороны властей избиратели села Вардаблур Лорийской области возражают: «Кто как хочет, так и поступает, а тогда либо заставляли, либо за деньги, 5-10 копеек давали, говорили: голосуй за нас, и люди голосовали. А сейчас этот человек говорит: свободно выбирайте, кого хотите».