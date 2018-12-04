Первая часть предвыборной кампании была «спокойной и мирной» - европейские наблюдатели

В промежуточном докладе Европейской сети организаций, наблюдающих за выборами - ENEMO (European Network of Elections Monitoring Organizations) отмечается, что первая часть предвыборной кампании по предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам в Армении была «спокойной и мирной, несмотря на то обстоятельство, что были зафиксированы проявления риторики ненависти».

«По сравнению с предыдущими избирательными процессами мы видим, что на этот раз использование административного ресурса в ходе предвыборной кампании существенно снизилось», - сказал глава миссии Златко Вуйович.

Сегодня на пресс-конференции в Ереване Вуйович заметил, что риторика ненависти звучала меньше, чем она звучит, скажем, в ряде других стран с высоким уровнем демократии.

«Мы были приятно удивлены тем, что эта предвыборная кампания проходила очень мирно, учитывая то обстоятельство, что изменения произошли совсем недавно. Да, мы зафиксировали некоторые случаи риторики ненависти. Мы зафиксировали случай, когда премьер-министр в ходе своей избирательной кампании сказал, что уволит чиновников нижнего звена и пр. Это звучало как угроза, но в любом случае, если учесть общий уровень, то у вас эта атмосфера ненависти ниже, чем во многих других странах», - отметил он.

Вуйович затронул также работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отметив, что они зафиксировали, что в этом году ЦИК в том же составе провела работу намного лучше, чем в предыдущие годы.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн глава миссии сказал, что эти изменения произошли благодаря проявленной властями политической воле.

«Это пример того, как политическая воля может оказать подобное влияние на избирательные процессы в одной и той же организации. То есть, у этой организации есть все институциональные возможности, у нее есть опыт, там работают опытные люди, но прежние проблемы были вызваны политическими влияниями. Теперь мы видим другую политическую волю, которая поддерживает честные выборы. Но это не очень хорошо, потому что организации, организующие выборы, не должны зависеть от той или иной политической воли. Потому что политическая воля может быть хорошей, и тогда выборы будут проведены хорошо, а может быть плохой, и тогда выборы будут проведены плохо. Наша позиция заключается в следующем: как в Армении, так и в других странах организации, занимающиеся организацией выборов, должны быть свободными, независимыми, они не должны зависеть от политической воли», - подчеркнул Златко Вуйович.

Это первая наблюдательная миссия ENEMO в Армении. Наблюдатели ENEMO прибыли в Армению в начале ноября, миссия останется в стране на протяжении еще шести недель после выборов. 9 декабря, в день голосования, 60 наблюдателей ENEMO планируют наблюдать за выборами на 450 избирательных участках. В целом, наблюдательскую миссию на этих внеочередных парламентских выборах будут осуществлять 22 местные общественные организации, 8 международных и иностранных общественных организаций.