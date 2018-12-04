Пропала связь с боевым самолетом ВС Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет – Минобороны Армении

Министерство обороны Армении сообщает, что сегодня в 10:20 пропала связь с боевым самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет по плану боевой подготовки.

Согласно сообщению, самолет вышел на маршрут полета с аэропорта Гюмри в 10:06.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что поисковые мероприятия проводятся в районе Маралика. По словам Ованнисяна, в самолете находилось два человека.