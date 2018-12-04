Модрич прервал традицию Роналду и Месси в получении «Золотого мяча»

Хорватский футболист Лука Модрич, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

В мае этого года Модрич выиграл в составе "Реала" турнир Лиги чемпионов. В июле в составе сборной команды Хорватии он дошёл до финала чемпионата мира. В ноябре ФИФА признала его игроком года.

С 2008 года «Золотой мяч» доставался – по пять раз – только двоим футболистам, Криштиану Роналду и Лионелю Месси. В этом году Роналду занял второе место, Месси — пятое.