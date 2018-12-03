«Мой шаг» обещает вернуть государству 2,5 млрд долларов, их заплатят «известные коррупционеры»

Блок «Мой шаг» обещает, что в случае избрания сформированное им правительство в предстоящие пять вернет государству 2,5 млрд долларов, эти средства будут направлены на нужды вооруженных сил. Об этом в ходе предвыборной агитации в Араратской области заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, возглавляющий спискок блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

«Эти 2,5 млрд должны заплатить известные вам коррупционеры. Но это не означает, что это весь размер похищенных средств», - заявил Пашинян.

После выборов в Армении будут внедрены определенные инструменты переходного правосудия, все это также отмечено в предвыборной программе блока «Мой шаг».

По мнению Никола Пашинян, для любого правительства критика важна и является инструментом, стимулирующим прогресс. Только вот, по словам и. о. главы правительства, в Армении есть силы, которые озвучивают ложь ради узких личных интересов.

«Нас, по сути, некоторые пытаются обвинить в участии в каких-то заговорах против Арцаха. Это уже не только вопрос для обсуждения на политической площадке. Да, эти люди должны пойти и дать соответствующим органам объяснения, и пусть они встанут перед общественностью и дадут ответ. Когда говорят, что эта революция – это заговор против Арцаха и Армении. Потребуйте, пусть объяснят, что это за заговор и что это за информация. Конечно, это ложь, потому что революцию совершил народ. Если кто-то обвиняет революцию в заговоре против Армении или Арцаха, значит, он обвиняет в этом армянский народ», – заявил Пашинян.

Мишенью для критики стала также проводимая правительством Пашиняна внешняя политика, в которой, согласно и. о. премьер-министра, до сих пор изменилось лишь одно: «Изменилось то, что в Армении установилось правительство, на которое ни у кого в мире нет и не может быть никакого компромата, в отличие от предыдущих правительств. В этом отличие нынешней внешней политики Армении».