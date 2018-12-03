Блок «Мы» приглашает представителей власти на дебаты

Второй номер в избирательном списке блока «Мы», лидер партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян сегодня впервые заявил, что приглашает представителей власти на дебаты лицом к лицу на любой площадке.

«Программа блока «Мы» существенно отличается от программ всех остальных сил. Например, во внешней политике она отлиается от программ всех политических сил без исключения, в том числе и власти. У всех у них она одинаковая. И, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить власти на дебаты на любой площадке, чтобы общество имело возможность услышать и оценить также программу, предлагающую реальные, альтернативные и действенные механизмы. То же самое и по экономике. Призываю власти на дебаты, мы четко покажем, как мы, к примеру, представляем инструменты выведения экономики Армении из этой ситуации, как мы представляем ликвидацию тени, как мы представляем, к примеру, окончательную ликвидацию монополий», - сказал Кокобелян.

В беседе с Радио Азтаутюн Кокобелян сказал, что многие политические силы избегают программных дебатов и переходят в поле обсуждений личного характера. «Считаю, что это делается намеренно, потому что если им нечего сказать, они опускают планку, чтобы говорилось только о вопросах личного характера, чего мы никогда не делаем», - сказал Кокобелян.

Он отметил, что они представят на суд общества всеобъемлющую, основанную на доказательной методологии, просчитанную и предлагающую новые подходы политическую и экономическую программу.

Представитель блока «Мы» добавил, что самый важный вопрос решен: Николу Пашиняну удалось устранить преступный клан. «Мы сами всегда боролись за изменения, но эти лавры принадлежат Николу Пашиняну и его политической силе. Но сегодня пришло время предпринимать реальные шаги», - считает Хачатур Кокобелян.

Он отметил, что если нет экономического развития, инвестиций, привлечения высоких технологий, экономика в Армении развиваться не может.

Кокобелян считает, что идеологической оппозицией номер один нынешней власти является их блок. Он утверждает, что бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не может быть оппозицией.

«Было бы хорошо, если бы РПА время от времени делала глубокий вдох и припоминала, почему в Армении возникла монополия, почему в Армении были экономические преступления, почему до этого момента экономика задыхалась, квотировалась, выборы позорным образом фальсифицировались, на выборах открывались офисы, где занимались лишь раздачей денег. Знаете, говорить об этом даже излишне. Я вообще о прошлом мало говорю, я считаю, что РПА – это наше горькое прошлое», - сказал второй номер списка блока «Мы».

Седьмой день предвыборной кампании блок «Мы» провел в ереванском административном районе Кентрон, угощая граждан пирожками. «Мы разделяем с народом пирожки и то, что у нас есть. В чисто символическом смысле это завет. Завет, доставшийся нам в наследство от наших бабушек и дедушек», – сказал Хачатур Кокобелян.