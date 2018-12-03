Карабахский вопрос: дебаты в эфире Азатутюн ТВ

Лидер партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян, занимающий вторую строчку в избирательном списке блока «Мы», призвал все политические силы не делать карабахский вопрос «разменной монетой» и «не спекулировать постоянно» на этой теме.

«Я бы попросил и призвал все политические силы договориться о том, что карабахская проблема – это не та проблема, чтобы ее делать разменной монетой и постоянно на ней спекулировать», - во время программы «Дебаты на Азатутюн» в эфире Азатутюн ТВ сказал Кокобелян, отметив, что во время любой избирательной кампании «есть вопросы, о которых можно говорить, и есть вопросы, которые напрямую касаются безопасности».

По словам представителя блока «Мы», Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров.

«Как мы представляем решение арцахской проблемы? Мы очень четко говорим: во-первых, Арцах должен вернуться за стол переговоров, во-вторых, переговоры должны вестись в формате Минской группы, это единственная площадка, которая на данный момент может проводить рациональную и объективную работу, и в рамках Минской группы ОБСЕ, конечно, весь предмет переговоров должен обсуждаться в пакетном и симметричном ключе. То есть, другой путь для нас неприемлем. Что касается компромиссов, то да, [урегулирование] должно быть компромиссным, но компромиссом должно быть международное признание Арцаха. То есть, признание Арцаха как международного субъекта, а также должны быть международные гарантии безопасности. Конечно, эта проблема сегодня является самой сложной проблемой, но есть механизмы, и с помощью этих механизмом мы должны продвигаться вперед, чтобы последствия этого конфликта были устранены. Это международная проблема, и это единственное решение, другие просто не исходят из наших интересов», - сказал Кокобелян.

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении, второй номер в списке блока «Мой шаг» Арарат Мирзоян также подчеркнул, что карабахская проблема должна быть урегулирована исключительно путем мирных переговоров.

«Я хочу очень четко и кратко изложить несколько принципов. Для нынешних властей Армении, для нашей политической команды, право арцахцев на свободное волеизъявление является священным правом, начиная с переговорного процесса и заканчивая одобрением любого решения, священное право арцахцев, как и всех народов мира, - право на самоопределение. Мы также считаем, что [урегулирование] должно быть [достигнуто] исключительно путем мирных переговоров, но не в формате Минской группы ОБСЕ, господин Кокобелян, потому что в Минскую группу входят много стран, а в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И любое решение, каким бы оно ни было (наши международные партнеры могут предложить нам тысячи вариантов), любое решение может стать реальностью только после одобрения армянского народа. Нет [одобрения], [решения] не будет, и в прошлом не могло быть никакой политической группы, которая могла бы пойти на решение арцахской проблемы только со своими собственными представлениями. А до этого мы должны полагаться и всячески поддерживать наших защищающих границы солдат», - сказал Мирзоян.

А политолог, второй номер в избирательном списке партии «Сасна црер» Степан Григорян отметил, что «Сасна црер» предлагает объединение Карабаха и Армении.

«Мы должны понять, что с 2012 года никаких переговоров нет, мы должны понять, что Азербайджан реально отказывается от Мадридских принципов. Мы должны быть очень осторожны в новой ситуации, тот путь самоопределения, о котором Вы, г-н Мирзоян, правильно сказали, к сожалению, я бы сказал, сегодня находится в тяжелой ситуации, поскольку путь самоопределения привел к Мадридским принципам, которые не идеальны, мы можем не соглашаться, соглашаться, но Азербайджан отвергает, отвергает все, политика Азербайджана стала жесткой, они претендуют даже на Ереван, в этом смысле мы должны понять, что нет ни переговорного процесса, ни Мадридских принципов. И в этих условиях партия «Сасна црер» предлагает, во-первых, объединение Арцаха и Армении, но не сегодняшнее, а то объединение, воссоединение, которое было вначале, в 1988 году, чтобы мы шли в этом направлении, обдумали шаги в этом контексте. Это не означает в тактическом смысле большого противоречия, но конечным этапом обязательно должно быть объединение, поскольку нет правил игры, Азербайджан отказывается, проводит жесткую политику. И другой компонент еще более важен: смотрите, Россия, США, Великобритания, Турция меняют правила игры, отказываются от правил игры, сложившихся после Второй мировой войны, а также от территориальной целостности, мы возвращаемся в начало 20-го века», - сказал Григорян.

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