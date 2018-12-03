«Мы не будем ограничивать чью-либо экономическую деятельность» - Никол Пашинян

«Мы должны обеспечить равенство всех компаний перед законом», - сегодня в Веди во время предвыборной агитации блока «Мой шаг» заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока Никол Пашинян.

Пашинян сказал, что хочет высказать слова ободрения тем компаниям, которые проводят заготовки по надлежащим ценам и экспортируют сельскохозяйственную продукцию из Армении.

«Это очень ценная и важная работа. Да, будут и налоговые проверки, будет уточнение обязательств перед государством, но никто в этом процессе не должен быть запуган. Да, налоги государству должны выплачиваться, но мы в этом процессе не будем создавать сложности ни для одной компании. Когда возникла проблема – была необходимость провести проверку в компании «Спайка», я сказал следующее: экспорт сельскохозяйственной продукции не должен пострадать ни на один килограмм. Я вновь хочу сказать всем тем компаниям, которые занимаются заготовками, мы их поощряем. Пусть они знают, что мы по мере наших сил будем их поддерживать. Но мы говорим, что работа не должна быть инструментом ограничения прав человека, например, работодатели не должны принуждать своих сотрудников голосовать или не голосовать за кого-то, будь то власть или оппозиция. Если мы узнаем, что кто-то использует такой инструмент, у него с нами будут проблемы. Это политический вопрос. но мы не будем ограничивать чью-либо экономическую деятельность, наоборот, будем поощрять, помогать», - сказал Пашинян.

В июле этого года Комитет государственных доходов сообщил, что компания «Спайка», являющаяся одним из крупнейших экспортеров фруктов и овощей, представила не соответствующие действительности декларации, в результате чего в госбюджет не было выплачено около 2 млрд 45 млн драмов.

Однако в сентябре КГД заявил, что было принято решение не осуществлять уголовное преследование в отношении компании «Спайка».

Согласно сообщению, в ходе следствия компания самостоятельно осуществила расчеты недовыполненных налоговых обязательств и представила в налоговый орган соответствующие уточненные расчеты.