Гагик Царукян сейчас является собственником, который вновь пытается стать олигархом – член партии «Решение гражданина»

Партия «Решение гражданина» считает, что необходимо использовать механизмы, чтобы в отношении лиц, совершивших экономические преступления, была применена амнистия за определенную компенсацию. Об этом в программе «Интервью с Карленом Асланяном» на Азатутюн ТВ сказал член партии Карен Арутюнян.

На вопрос, если в Армении установятся социал-демократические порядки, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, к примеру, при этих порядках кем будет являться: бизнесменом, собственником или олигархом, Арутюнян ответил: «Гагик Царукян будет бизнесменом, который не будет вмешиваться в политику. У нас в программе есть также положения о правосудии переходного периода, где мы считаем, что поскольку все это время не было конституционного порядка, были какие-то преступные договоренности, монополии и прочее, и некоторые люди, пользуясь этим, накопили богатства, лишив имущества многих других, то необходимо использовать механизмы, чтобы в отношении лиц, совершивших экономические преступления, была применена амнистия за определенную компенсацию, возмещение причиненного ущерба».

На вопрос,кем сейчас является Гагик Царукян - олигархом или бизнесменом, он ответил, что Гагик Царукян на данном переходном этапе является собственником, который, однако, вновь пытается стать олигархом.

На замечание, касается ли это только случая, если его партия войдет в правительство, или это верно и в случае, если он станет депутатом оппозиционной фракции, представитель партии «Решение гражданина» ответил, что это не имеет значения. «Если человек идет в политику, оказывает влияние на политику, тогда олигарх был другой, сейчас будет немного другой, но все равно, то, что он делает – это представляет интересы своего крупного капитала в Национальном собрании. Понятно, что этот человек и вообще люди, собравшиеся в этой партии и обслуживающие его интересы, не могут принимать что-то, что против его интересов. Нужно сделать так, чтобы для этих людей не было даже смысла идти в политику, то есть, чтобы он не переживал о том, что его собственности или его деятельности может что-то грозить, и поэтому нужно обязательно становиться частью власти или пойти в парламент».

На замечание о том, что он был одним из самых жестких критиков бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), и вопрос, как сейчас он оценивает заявку этой партии стать широким оппозиционным полюсом, Карен Арутюнян ответил, что вообще считает абсурдом тот факт, что РПА принимает участие в этих выборах.

«Потому что партия, которая на протяжении многих лет совершала преступления – как экономические, так и избирательные: взятки, фальсификация выборов, узурпация власти, должна была быть просто запрещена. Участвуя в выборах и критикуя, они пытаются реанимировать возможности старой системы», - уверен он.

Программу целиком можно посмотреть здесь: