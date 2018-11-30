В прямом эфире Общественного телевидения пройдут теледебаты первых лиц всех 11 политических сил

Общественная телекомпания сообщает, что первые номера избирательных списков всех 11 партий и блоков, участвующих в предстоящих 9 декабря внеочередных папрламентских выборах, согласились принять участие в планирующися 5 декабря телевизионных дебатах.

В данный момент уточняются некоторые поднятые политическими силами вопросы, связанные с форматом теледебатов.

По сообщению Общественной телекомпании, дебаты, запланированные на предпоследний день предвыборной кампании, будут проведены в прямом эфире и продлятся 2,5-3 часа. Модераторами будут двое ведущих телекомпании - Армен Дулян и Кристине Мелконян.

Председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян надеется, что дебаты первых лиц состоятся. По его словам, в прошедшие дни предвыборной кампании он следил за дебатами других кандидатов и в лучшем случае слышал лишь лозунги.

«Идет конкуренция между политическими трибунами, и эти политические трибуны в основном на уровне лиц и лозунгов. Одна говорит: «я революционная сила и должна довести революцию до конца, и для этого у меня есть все возможности». Другая говорит: «Я единственная альтернатива». Третья говорит: «Я единственный благотворитель в этой стране». То есть, это просто трибуны, это не программы. Думаю, что в случае дебатов первых лиц, если они состоятся, будет более интересно, потому что у них чуть больше талантов для того, чтобы долго и интересно представлять лозунги», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Борис Навасардян.