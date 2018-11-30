Больше никогда голос гражданина Армении не будет сфальсифицирован - Никол Пашинян

Больше никогда голос гражданина Армении не будет сфальсифицирован, больше никогда гражданин Армении не будет чувствовать себя чужим на своей родине, больше никто и никогда не будет попирать права гражданина Армении, сегодня во время предвыборной агитации в Раздане заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

«Мы сантиметр за сантиметром, квадратный метр за квадратным метром будем развивать и благоустраивать Республику Армения и сделаем ее действительно сильной и счастливой страной», - сказал Пашинян.

Он перечислил те изменения, которые произошли в стране за прошедшие шесть месяцев.

«Газ и свет подешевели на 20 и 10 драмов соответственно для социально необеспеченных групп населения - в определенных объемах, питьевая вода в Армении не подорожала, в декабре она должна была подорожать, но до 2024 года не подорожает. Повысилась зарплата 209 тысяч человек, зарплата еще 200 тысяч человек повысится в течение 2019 года. Пенсии и пособия 85 тысяч человек повысятся с 1 января. Процентные ставки по ипотечным кредитам по программе «Доступное жилье - молодым семьям» снизились до беспрецедентно низкого уровня: ипотечные кредиты можно брать под 5% на вторичном рынке, а в течение последних 7 месяцев процентные ставки по ипотечным кредитам для всех снизились на 1,5%», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Пашиняна, цены на недвижимость выросли по всей стране.

«Это означает, что рынок оживился, и люди, сидя у себя в домах, увеличили свое состояние в размере цены на свое жилье. Кредитная история 125 тысяч человек, гарантов и заемщиков, была очищена. То есть, 125 тысяч человек, которые находились в «черном списке» кредиторов, с августа снова вернулись в «белый список», то есть, теперь они снова могут брать кредиты. Единовременное пособие по рождению второго ребенка увеличилось в три раза. 38 тысяч работников выведены из тени в легальное поле. Ликвидированы экономические монополии. Вопрос перегруженности в пенитенциарных учреждениях решен. В отношении 150 тысяч человек имела место амнистия по части штрафов за нарушение правил дорожного движения, в результате чего людям было прощено 13 млрд драмов. Цены на стентирование сосудов сердца снизились на 250 тысяч драмов. С 2019 года 200 тысяч граждан смогут воспользоваться социальным пакетом в сфере здравоохранения, то есть, смогут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами. В стране ликвидирована коррупция, мелкая коррупция в отдельных случаях есть, но по сути коррупция ликвидирована», - заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что прежняя олигархия отныне лишена всех рычагов влияния на решения правительства.

«Выборы в стране не фальсифицируются - впервые за последние 24 года, в стране нет политзаключенных. Полицейские войска не избивают граждан, а участвуют в защите государственных границ страны. На данный момент у нас в стране уровень иммиграции выше, чем эмиграции. Напряженность на границе находится на беспрецедентно низком уровне. Уничтожение историко-культурных памятников исключено. Следственные органы действуют свободно. Этот список можно продолжить. Все это за шесть месяцев – это много или мало?» - сказал Пашинян, отметив, что все те задачи, которые были поставлены перед его правительством, были решены.

И. о. премьер-министра убежден, что они будут хорошим и эффективным правительством.

«Но все мы люди, в тот момент, когда вы на выборах решите, что мы не должны быть правительством, мы никогда даже один ваш голос не сфальсифицируем для удержания собственной власти. Будете довольны нами, проголосуете, и мы будем служить вам, будете недовольны нами и не проголосуете, мы попросим прощения за то, что не сделали, и молча уйдем, уступим власть той политической силе, которая удостоится вашего доверия. Это самое большое изменение, которое произошло в Армении», - сказал и. о. премьер-министра, отметив, что это изменение нужно сделать необратимым.

Подводя итоги первых дней предвыборной кампании, Пашинян счел нелепыми распространявшиеся в эти дни «фейками» утверждения о том, что «народ разочаровался и мечтает о возвращении республиканцев».

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