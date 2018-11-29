«Христианско-народное возрождение» собирается занять в парламенте правоцентристскую позицию

Возглавляющий пропорциональный список новосозданной партии «Христианско-народное возрождение» Левон Ширинян сегодня в Гюмри заявил, что они будут выступать с оппозиционных позиций.

По словам Шириняна, модель парламента должна быть изменена, следует исключить принцип абсолютного большинства. Необходимо иметь сбалансированный парламент, иначе государственность будет поставлена под угрозу.

«Мы считаем, что в нашем парламенте должны быть левые, правые и центристы. Мы, представляя правоцентристскую политическую позицию, как народная партия будем проводить в парламенте эту точку зрения», - пояснил он.

«Христианско-народное возрождение» предлагает ввести элементы социальной экономики. Из класса, живущего на пособие, нужно сформировать производящий класс. Нужно стимулировать местное производство на местном сырье путем ограничения импорта.

«В нашем сознании должна быть промышленная Армения, где доминирующим будет не импортирующий класс, а производящий», - сказал Ширинян.

По словам Шириняна, в Армении должна быть введена парламентская модель управления Австрии.

«Австрия - родина классического парламентаризма, эта страна поднялась усилиями народной партии и является культурной страной. Мы культурный народ. Мы не можем быть прагматичным народом в обычном понимании», - пояснил он.