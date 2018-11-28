Пашинян - о возвращаемых государству миллионах долларов

Третий день предвыборной кампании представители блока «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном провели в Тавушской области.

Встречи с избирателями прошли в формате митингов. Пашинян провел встречи с жителями Ноемберяна, Берда, Иджевана и Дилижана.

По завершении митинга в Ноемберяне Никол Пашинян также провел закрытую встречу с родителями Карена Казаряна, удерживаемого в плену в Азербайджане.

Позже, уже в беседе с Радио Азатутюн, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в беседе с родители сказал то, что до этого говорил в своих публичных выступлениях, что считает нецелесообразным в формате «всех на всех» обменивать Карена Казаряна на находящихся на армянской стороне, а точнее, в Карабахе, азербайджанцев, которые осуждены по делу об убийстве армянских граждан. «Я также извинился за то, что до сих пор наши усилия не были эффективными», - добавил он.

В беседе с Радио Азатутюн Никол Пашинян также ответил на заявление штаба Республиканской партии Армении (РПА), о том, что и. о. премьер-министра за эти три дня предвыборной кампании распространил атмосферу ненависти. «Я считаю, что своими черными плакатами Республиканская партия создала презумпцию или признала, что в Армении их ненавидят. Это чувство не я вызвал, это они вызвали его своей деятельностью», - заявил Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн, что он ответит на приглашение первого номера избирательного списка РПА Вигена Саргсяна принять участие в дебатах в двустороннем формате, на уровне первых номеров избирательных списков РПА и блока «Мой шаг», Пашинян ответил: «Это нелогичное предложение, потому что с тем же предложением могут выступить Эдмон Марукян, Арам Саргсян, представители других партий. То есть, я должен провести 10 отдельных дебатов? Я сказал, что 5 декабря логично провести дебаты со всеми политическими силами».

Во время митинга в Иджеване Никол Пашинян говорил о переходном правосудии. Он отметил, что предложение, которое он публично сделал, остается в силе, однако нужно обсудить, в каком формате граждане Армении это представляют. В частности, Никол Пашинян коснулся уголовного дела против Армена Аветисяна, занимавшего должность руководителя Комитета государственных доходов Армении в годы президентства Роберта Кочаряна.

«Меня проинформировали, что семья Армена Аветисяна несколько дней назад обратилась в Управление по управлению государственным имуществом и сообщила, что он дарит государству расположенную в Цахкадзоре гостиницу «Голден Пелас». Есть возбужденное уголовное дело, но, судя по всему, они сделали такой шаг, ожидая также определенного общественного отношения или для того, чтобы иметь возможность воспользоваться инструментом переходного правосудия», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Пашиняна, если процесс дойдет до конца и гостиница станет собственностью государства, они собираются выставить ее на публичный аукцион. «По моей оценке, она может стоить до 10-15 и даже 20 миллионов долларов. И эта сумма должна поступить в государственный бюджет», - добавил он.

Пашинян также упомянул о доходящем до десятков миллионов долларов состоянии брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, Александра Саргсяна.

«О том, что у брата Сержа Саргсяна на счетах в одном банке есть 30 миллионов долларов, говорилось уже не раз. Мне говорят, что он недавно выразил готовность вернуть все эти 30 миллионов долларов в государственный бюджет. То есть, чтобы мы не дожидались всех этих процедур. Вообще, конечно, мы должны вернуть все эти средства. И я хочу еще раз сказать, что, на мой взгляд, эти возвращенные средства должны быть, в первую очередь, израсходованы на наши вооруженные силы», - заключил и. о. премьер-министра.