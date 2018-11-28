Блок «Мы»: Задача номер один власти - поощрение инвестиций

Предвыборные встречи блока «Мы» в Ширакской области начались с города Артик.

Сначала представители блока провели шествие по улицам города, представляя избирателям программу блока: «повышение пенсии и минимальной заработной платы, налоговые льготы производителям и экспортерам сельхозпродукции и продуктов питания».

Возглавляющий избирательный список блока «Мы» лидер партии «Республика» Арам Саргсян сказал, что логично, что блок «Мой шаг» Никола Пашиняна получит на внеочередных выборах большой вотум доверия, но демократия пострадает, если все окажется в руках одной силы. Саргсян добавил, что они будут помогать Николу Пашиняну, в то же время будут указывать на недостатки и показывать пути их исправления. «Мы – именно та сила, которая не радуется недостаткам и упущениям нынешней власти, а хочет помочь, сказать, чтобы этих недостатков и упущений не было. Не только сказать, но и показать путь, необходимые шаги, чтобы эти ошибки были исправлены, чтобы страна стала лучше и прогрессивнее», - сказал Саргсян.

Арам Саргсян нарушил свое обещание, что не будет критиковать другие политические силы, и подверг критике Республиканскую партию Армении (РПА), обвинив ее в разделении политического поля на черное и белое.

«Республиканская партия применяет четкую тактику, и это очень плохо. Они хотят обмануть вас. Свои плакаты они сделали черно-белыми. Они хотят разделить наш народ на черных и белых. Они этим хотят сказать, что в Армении есть две партии: одна - «Гражданский договор», а вторая - Республиканская партия. Других нет. Уважаемые республиканцы, вы не Коко Шанель и не Джанни Версаче. Это вам не поможет. Вы не черные, вы серые», - заявил первый номер блока «Мы».

Говоря об экономических программах, Арам Саргсян затронул вопрос создания рабочих мест, благодаря чему также будет остановлена эмиграция. Для этого необходимо обеспечить инвестиции, а это возможно при наличии нескольких условий. «Прежде всего, должна проводиться четкая борьба с коррупцией, должна быть полностью оздоровлена судебная система. Инвестор, предприниматель должен знать, что он может защитить свои права в суде. Налоговые льготы должны предоставляться тем организациям, которые вкладывают инвестиции - даже средним, даже малым. Поощрение инвестиций должно стать задачей номер один власти», - сказал Арам Саргсян.

Следующей задачей блок «Мы» считает защищенность жителей Армении: число военнослужащих-контрактников должно быть увеличено. Соседний Азербайджан вооружается, продавая нефть. Арам Саргсян указал на то, откуда Армения может найти необходимые на вооружение средства. «Армения обладает серьезными природными запасами металлов, цветных металлов. Давно настало время иметь в Армении металлоплавильный завод. Это решит вопрос очень большого числа рабочих мест и обеспечит большие поступления в бюджет», - уверен он.

Второй номер избирательного списка блока, лидер партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян в своем выступлении говорил о капитале, вывезенном из Армении за последние годы. По его словам, речь идет о 10 млрд долларах, которые были украдены у народа и должны быть возвращены.

«Здесь двух мнений быть не может. Это украдено у наших граждан», - заявил Кокобелян.

Блок «Мы» провел встречи в ряде общин Ширакской области, завершив их в Гюмри.

Отметим, что блок выдвинул в области восемь рейтинговых кандидатов.