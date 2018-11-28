Для правящей силы РПА может стать не оппозицией, а «боксерской грушей» - Марукян

9 декабря граждане Армении должны решить, кто станет оппозицией, поскольку логично, что после революции властью становится та сила, которая возглавила революцию. Об этом сегодня на предвыборной встрече в Эчмиадзине заявил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Говорят: когда в Германии власть уходит, она ведь становится оппозицией? Теперь мы здесь тоже должны стать. Перед тем как сравнивать с Германией, нужно посмотреть, когда власть в Германии терпит поражение, она же до этого не разрушала и не грабила страну из конца в конец», - отметил первый номер в избирательном списке партии «Просвещенная Армения».

Марукян коснулся утверждений бывшей власти – Республиканской партии Армении (РПА) – о том, что кроме РПА ни одна сила не может быть реальной оппозицией и стать противовесом блоку «Мой шаг». По словам Марукяна, в случае прохождения в парламент РПА может стать для правящей силы не оппозицией, а «боксерской грушей».

«Действующая власть по всякому поводу может «боксировать» их, в политическом смысле, использовать в качестве «боксерской груши», но в реальности они не могут стать противовесом. Следовательно, нашим гражданам не нужна в парламенте «боксерская груша», им нужда реальная оппозиционная сила, которая сможет уравновешивать, сдерживать», - выразил мнение Эдмон Марукян.

По его словам, в Армении бытует превратное мнение, что оппозиция должна лишь критиковать власти, в то время как роль оппозиции – сдерживать и уравновешивать власти, в то же время, сотрудничая, продвигая программы.

«Оппозиция - это будущая власть. Дорогие соотечественники, 9 декабря вы будете выбирать оппозицию. Потому что вопрос власти решен силой революции», - добавил Марукян.

«Просвещенная Армения» проводит агитационную кампанию двумя группами. Одна группа проводит агитацию в разных районах Еревана, вторая во главе с Эдмоном Марукяном посещает области страны.

Сегодня они посещали города Араратской и Армавирской областей.

Одной из остановок стал Эчмиадзин, город, где, по словам Марукяна, до революции царила атмосфера страха.

«Эчмиадзин - один из тех городов, которые, наверное, больше всего пострадали от прежнего режима, и в этом смысле, естественно, люди получили здесь новое дыхание. Потому что раньше город был закрыт, о многом не говорилось, люди многое не знали. Но сейчас они спокойно дышат, спокойно улыбаются, они веселы», - выразил мнение лидер «Просвещенной Армении».