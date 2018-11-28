Евросоюз намерен расширить помощь Армении – Люк Девин

После обсуждений в Ереване высокопоставленный чиновник Европейского союза заверяет, что Брюссель намерен расширить помощь Армении.

В беседе с Радио Азатутюн заместитель управляющего директора по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской внешнеполитической службы Люк Девин не стал сообщать подробностей, однако напомнил, что Европейский союз реализует в Армении различные программы на сумму в четверть миллиарда евро.

«Как я уже сказал, мы настроены благосклонно по отношению к новому правительству Армении. Мы расширили и расширим нашу поддержку Армении, потому что видим, что есть воля двигаться в направлении, которое мы поддерживаем. В настоящее время в Армении реализуются наши программы на 250 миллионов евро, мы предоставили кредиты на сумму в один миллиард евро, и мы будет делать еще больше и хотим делать еще больше», - сказал Люк Девин.

Делегация, возглавляемая Люком Девином, была в Ереване для участия в первом заседании Комитета партнерства Армения-ЕС, предусмотренного Соглашением «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве», подписанным между Ереваном и Брюсселем в ноябре 2017 года.

Согласно сообщению МИД Армении, на заседании было отмечено, что «Европейский союз ожидает, что в Армении пройдут внушающие доверие, всеобъемлющие и прозрачные выборы, а армянская сторона подчеркнула свою приверженность проведению действительно свободных и справедливых выборов».

«Мы стали свидетелями позитивных шагов со стороны [армянского] правительства в вопросе борьбы с коррупцией. Конечно же, мы поддерживаем эту борьбу. Я думаю, что это позитивно для инвестиций в Армению со стороны ЕС. Мы являемся крупнейшим инвестором в Армении и крупнейшим торговым партнером Армении. Вы знаете, что были серьезные колебания в истории наших отношений. В настоящее время мы следим за выполнением Соглашения, которое было подписано год назад. Конечно, мы хотим видеть внушающие доверие, серьезные выборы, в проведении которых мы оказали содействие. Мы убеждены, что парламентские выборы 9 декабря пройдут в соответствии с законом», - отметил Люк Девин.