Мецаморская АЭС возобновила работу

После 6-месячного перерыва Мецаморская атомная электростанция (АЭС) возобновила свою работу.

Благодаря одному из модернизированных турбинных генераторов здесь планируют работать с еще большей мощностью и производить еще больше электроэнергии.

По словам и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегина Баграмяна, в 2019 году объемы производства будут на 200 млн киловатт-час (кВт.ч) больше, что повлияет на формирование тарифа на оптовом рынке, следовательно, это также отразится на потребителях.

«В целом если станция обычно производила 2,4 млн кВт.ч электроэнеррии, то в результате переоснащения мы надеемся достичь как минимум ,2,9 млн кВт.ч», - сказал и. о. министра.

Делать предварительный прогноз на 2019 год руководитель сферы не спешит, отмечая, что это должна решить Комиссия по регулированию общественных услуг.

В основе формирования тарифа для населения лежит не только электроэнергия, произведенная АЭС. Здесь есть много факторов, - отметил Баграмян. – В системе действуют четыре крупные частные компании и три государственные компании. По части государственных компаний мы вам однозначно покажем, что в энергосистеме было сэкономлено, какая сумма… примерно в течение месяца сообщим».

В вопросе переоснащения АЭС Армении помогла союзная Россия, предоставив кредит на сумму 270 млн долларов и грант на сумму 30 млн долларов.

Суммы за обслуживание кредита уже включены в тариф на электроэнергию, планировалось, что с 2019 года должно начаться погашение основной суммы. Однако и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов сегодня сообщил, что они обратились к российской стороне с просьбой отложить срок погашения примерно на два года.

По его словам, тогда уже АЭС заработает на полную мощность, и финансовое бремя не будет лежать на населении.