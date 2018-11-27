На «Азатутюн ТВ» в прямом эфире прошли дебаты кандидатов на выборах в парламент

Вечером 27 ноября на «Азатутюн ТВ» в прямом эфире прошли дебаты между представителями шести партий и блоков, участвующих в назначенных на 9 декабря внеочередных выборах в армянский парламент.

Дебаты были посвящены экономическим вопросам.

Блок «Мой шаг» был представлен исполняющим обязанности вице-премьера Тиграном Авиняном. Бывшую правящую Республиканскую партию Армении представлял Арташес Гегамян.

Среди участников были также Хачатур Кокобелян (блок «Мы»), Микаэл Мелкумян (партия «Процветающая Армения»), Артур Хачатрян (Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн») и Гарегин Чукасзян (Всеармянская партия «Сасна црер»).

Каждый из шести участников дебатов имел равное время для ответа на вопросы и реплики.

В ходе обсуждения кандидаты представили свое видение решения вопросов, связанных с созданием рабочих мест, привлечением инвестиций, стимулированием экономики, борьбой с коррупцией и другими экономическими и социальными вопросами.

«Революция, которая произошла в политике в апреле-мае, также должна быть перенесена на экономическое поле», - заявил исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян, предлагая «активно вовлекать» граждан Армении в экономику.

Арташес Гегамян, между тем, выступил в защиту экономической политики прежнего правительства, критикуя деятельность нынешней администрации и утверждая, что «корабль армянской государственности рискует затонуть».

Отвечая на вопрос о геоэкономическом положении Армении, представитель партии «Сасна црер» Гарегин Чукасзян отметил, что Армения должна быть готова к проведению самостоятельной политики и избрать путь выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Корабли не должны становиться на якорь, когда на море буря. Но мы это сделали, хотя мы могли развивать отношения со всеми сторонами», - отметил Чукасзян.

Представитель блока «Мы» Хачатур Кокобелян, в свою очередь, назвал присоединение Армении к ЕАЭС «самой большой ошибкой» во внешней политике Армении.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян согласился с тем, что Армения при любых обстоятельствах должна принимать самостоятельные решения, но в то же время заявил, что стране нужно использовать экономические возможности «200-миллионного рынка».

«Мы должны оставаться в рамках ЕАЭС и продолжать наше сотрудничество с Европейским союзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в том числе в экономической сфере», - заявил он.

В ходе нынешней избирательной кампании «Азатутюн ТВ» планирует провести еще ряд телевизионных дебатов, посвященных различным темам.