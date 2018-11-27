Критик бывших властей призывает как можно скорее избавиться от действующей власти

«Как можно скорее нужно избавиться от этого режима», - сегодня на пресс-конференции заявил бывший глава Службы национальной безопасности Давид Шахназарян, который еще несколько месяцев назад был критиком прежней власти, а ныне стал третьим номером в избирательном списке бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Шахназарян предпочел проводить агитационную кампанию, встречаясь не с избирателями, а с журналистами.

«Сегодняшняя власть конкретно для Арцаха является гораздо большей угрозой, чем Азербайджан со всеми его вооруженными силами», - заявил он.

Ответ исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, во второй день предвыборной кампании отправившегося в Лорийскую область, не заставил себя ждать: «Конечно, чем им угрожает коррумпированный Азербайджан? Ничем. А демократическая власть угрожает: мы ведь должны вернуть деньги, награбленные их партией и верхушкой».

То, что произошло на передовой в Карабахе в апреле 2016 года, по словам Шахназаряна, стало самым большим достижением. Во время четырехдневной войны армянская сторона потеряла более 100 человек и 800 гектаров земли.

«То, что произошло за четыре апрельских дня, это было с нашей стороны самым большим достижением, потому что героически был остановлен ужасный план», - заявил он.

Еще одно заявление, которое сегодня сделал Давид Шахназарян, касалось заявления члена «Гражданского договора», депутата Сасуна Микаеляна о том, что победившая революция в Армении в апреле этого года важнее, чем Арцахская освободительная борьба. Это поднявшее большой шум заявление вчера прокомментировал также Никол Пашинян, заявив, что не позволит на плохо сформулированном предложении заработать политические очки.

Сегодня Шахназарян в этой связи заявил: «То, что сказал Сасун Микаелян, на самом деле является политической программой, которую реализует Никол Пашинян. То есть, власть в обмен на Арцах».

К этому заявлению Шахназаряна Никол Пашинян обратился сегодня с трибуны митинга в Степанаване. Он заявил, что в Армении позиция ни одной власти не была более прокарабахской, чем позиция возглавляемого им правительства.

«До этого заявления представителя молодежного крыла РПА Давида Шахназаряна... потому что он молодой республиканец... и в Гюмри, и сегодня в Ванадзоре я заявил, что наше правительство хочет решить карабахскую проблему так, как хочет ее решить каждый из вас. И если после всего этого республиканец говорит, что наше правительство хочет сдать Карабах, значит Республиканская партия обвиняет народ в том, что народ хочет сдать Карабах», - заявил Пашинян.

Шахназарян также считает, что власть сейчас ослабляет и унижает полицию: «Полиция никогда не была так слаба и унижена со стороны власти. И нынешний начальник полиции должен как минимум над этим задуматься. Это просто вопрос достоинства».

Оценки, касающиеся руководимой им структуры, не оставил без ответа начальник полиции Валерий Осипян: «Заверяю вас, что наша полиция никогда не была так сильна, как сегодня. А чем обусловлена сила, избиением дубинкой?... Не дай бог, чтобы в этом была необходимость, и дубинки будут применены, и водометные машины, но они будут применены против преступников, против группировок, которые попытаются посягнуть на конституционный порядок».