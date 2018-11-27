Вопросы внешней политики - в предвыборных программах

Во внешней политике Армении реверсов не будет, в дни революции и в последующие дни исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян регулярно выступал с подобными мессиджами. Эти заявления уже закреплены в предвыборной программе блока «Мой шаг», которая, по сути, повторяет идеологические акценты, опубликованные партией «Гражданский договор» в 2015 году.

«Суверенная и инициативная внешняя политика. Мы продолжим оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), мы продолжим оставаться членом ОДКБ. В этом смысле предвыборная программа блока «Мой шаг» не содержит никаких сюрпризов. Это не означает, что все те вопросы, которые мы видим в нашей внешней политике, в том числе с государствами-союзниками, не могут обсуждаться», - сказал исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Армении, кандидат в депутаты от блока «Мой шаг» Рубен Рубинян.

На звучащую со стороны бывшей власти критику о том, что тем самым Никол Пашинян принимает проводимую в годы правления Сержа Саргсяна политику «и - и», Рубен Рубинян возразил: «Сейчас власть в Армении принадлежит народу, а не группе коррупционеров, ворующих тушенку, и отсюда вытекают все последствия: новое правительство не сковано отсутствием легитимности, не сковано желанием защитить награбленное, не сковано своими бизнес-интересами».

Потерявшая власть Республиканская партия Армении (РПА) уверена, что время показало, что ее внешняя политика была оправдана, поэтому в этой части ее предвыборной программы принципиальных изменений нет. В разделе программы, посвященном Нагорному Карабаху, читаем: есть вопросы, в которых мы будем бескомпромиссны. Между тем, все документы, лежавшие на столе переговоров в годы правления РПА, предполагали уступку территорий.

Кандидат в депутаты от РПА, председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Артак Закарян на это ответил: «В обмен на что? Статус. А сегодня складывается такое впечатление, что наши коллеги готовы пойти на это только в обмен на мир. Это исключено, мы этого не позволим».

На вопрос Радио Азатутюн, из чего он сделал вывод, что правительство Никола Пашиняна готово пойти на уступки в обмен на мир, Закарян ответил: «У меня сейчас нет, так сказать, обоснованной обеспокоенности, что они обязательно так думают… но в случае нарушения баланса может создаться ситуация, в результате ошибочных последовательных действий, которые уже осуществлены и в ОДКБ, и с другими нашими партнерами, может сложиться ситуация, когда они будут вынуждены пойти даже на это».

«Исключен такой вариант урегулирования арцахского конфликта, который не будет приемлем для народов Армении и Арцаха», - заверил и. о. замминистра иностранных дел Рубен Рубинян.

В предвыборной программе партии «Просвещенная Армения» говорится: «Между Арменией и Европейским союзом существует довольно большой неиспользованный потенциал». Это, однако, не означает прекращения членства Армении в таких организациях, как ОДКБ, ЕАЭС, заверяет председатель партии Эдмон Марукян, а в свое время инициирование подобного процесса, по его словам, было обусловлено тем обстоятельством, что действующие власти в лице РПА не представляли интересы Армении должным образом.

В действиях власти Пашиняна «Просвещенная Армения» пока подобных опасностей не видит. «О внешней политике действующей власти можно будет говорить после 9 декабря. Потому что различия есть, они были и в 2015 году», - сказал Марукян.

В ответ на вопрос о том, стали ли эти различия также причиной того, что они не пошли на выборы вместе, Эдмон Марукян сказал: «Может быть, да! Есть много различий, совместные действия должны иметь смысл. В свое время был смысл делать что-то вместе, потому что был режим, против которого нужно было объединиться, бороться. Но сейчас это будет искусственным объединением».

В предвыборной программе «Сасна црер» читаем: пришло время в соответствии с положениями арбитражного решения [президента США Вудро] Вильсона от 1920 года включить Арцах в состав Армении и признать недействительными Московский и Карсский договора от 1921 года. Партия видит необходимость пересмотра отношений с Россией.

«Посредством пересмотра договоров, значительная часть которых противоречит интересам нашего государства, нашей нации. Шаг за шагом», - подчеркнул первый номер пропорционального списка «Сасна црер» Варужан Аветисян.

Несмотря на эти акценты партии «Сасна црер», по утверждению первого номера списка блока «Мы» (партии «Республика» и «Свободные демократы») Арама Саргсяна, их блок является единственной политической силой-сторонницей западной модели, и они считают, что шаг за шагом нужно двигаться по пути выхода из ОДКБ и ЕАЭС.

«У нас абсолютно противоположные подходы. Я всегда говорил, что не считаю эту силу [«Сасна црер»] политической, это для меня, в моем понимании не политическая сила. Они не предлагают модель государственного управления, они грубо отвергают какие-то обстоятельства в существующей ситуации», - отметил Арам Саргсян.