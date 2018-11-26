Согласно новому опросу, РПА не преодолеет проходной порог в парламент

Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (International Republican Institute), большинство граждан Армении с оптимизмом смотрит на будущее страны и правительство Никола Пашиняна.

67% респондентов заявили, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то они проголосовали бы за партию «Гражданский договор», 10% - за «Просвещенную Армению», 9% - за «Процветающую Армению», 3% - за партию «Сасна црер», 2% – за Республиканскую партию Армении , 2% - за АРФ «Дашнакцутюн».

61% опрошенных сказал, что никогда не будет голосовать за Республиканскую партию, 18% - за «Процветающую Армению», 17% - за «Оринац еркир», 16% - заАРФ «Дашнакцутюн».

82% респондентов отметили, что их самым любимым деятелем является Никол Пашинян, 81% - высказал позитивное мнение о президенте Армене Саркисяне, 77% - о директоре Службы национальной безопасности Артуре Ванецяне.

82% опрошенных сказали, что относятся к новому правительству «очень позитивно» и «сранительно позитивно». 63% - выразили желание быстрых политических изменений, 73% - считают, что Армения находится на правильном пути, а 81% - убежден, что ситуация в стране в будущем улучшится.

Большинство участников опроса ожидают от правительства Никола Пашиняна создания рабочих мест, решения социально-экономических проблем, повышения пенсий и зарплат. Провалом прежнего правительства они считают, в первую очередь, коррупцию, грабеж, эмиграцию, анархию и монополии.

41%, кстати, заявил, что для получения информации в Интернете заходит на сайт Azatutyun.am.

Опрос был проведен 9-29 октября среди 1200 граждан.