«Мы будем последовательны в вопросе возвращения Карабаха за стол переговоров» - Пашинян

Блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном начал свою агитационную кампанию в городе Талин, затем продолжил ее в Маралике и Артике, а завершит ее сегодня в Гюмри, на площади Вардананц, откуда 31 марта этого года команда Никола Пашиняна начала свой марш, который завершился произошедшей в Армении «бархатной революцией» и сменой власти.

Во время встреч в Талине и Маралике исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что с этого момента начинается этап экономической революции, поскольку есть инвесторы, которые готовы инвестировать и открыть новые рабочие места.

Не раскрывая скобок, Никол Пашинян отметил, что уже есть договоренности и в ближайшее время, в ходе следующего года, мы увидим сдвиги, связанные с открытием новых рабочих мест.

И. о. премьер-министра также затронул вопрос о том, почему Избирательный кодекс не был изменен.

«Нас критикуют, говорят, вы взяли на себя обязательство, что измените Избирательный кодекс, но не изменили его. Но я хочу сказать, что и здесь наша команда полностью выполнила свои обязательства, потому что мы подготовили проект Избирательного кодекса, дважды внесли его в Национальное собрание и сделали все от нас зависящее, приложили все усилия, чтобы этот кодекс был принят, - напомнил Пашинян и продолжил: - Но в первый раз в последний момент три человека с той стороны сбежали, во второй раз в последний момент два человека в ту сторону. В конце концов, у нас в парламенте было максимум 9 голосов, и нам говорят: знаете, вы могли бы заставить принять этот избирательный кодекс. Если бы мы пошли этим путем, легитимность парламентских выборов была бы поставлена под вопрос, потому что они с воплями и плачем пошли бы жаловаться международному сообществу, сказали бы: у нас раньше был Избирательный кодекс, который был принят международным сообществом. Они постоянно подвергали нас провокациям, чтобы мы пошли на это, заставили бы их вынужденно проголосовать, чтобы Избирательный кодекс и весь избирательный процесс оказались вне легитимности. Но мы разгадали эту их комбинацию».

По дороге из Талина в Маралик жители общин Мастара, Ланджик и Сарнахбюр останавливали автоколонну и фотографировались с Пашиняном, а также задали волнующие их вопросы.

Жители общины Ани подняли вопрос отставки главы общины: здесь уже несколько месяцев продолжаются акции протеста, жители требуют отставки руководителя общины Маралик, представляющего Республиканскую партию. Они заявили, что имеют место репрессии. Пашинян ответил, что в Армении никто не может оказывать давление на избирателей.

В Маралике исполняющий обязанности премьер-министра также коснулся карабахского конфликта, отметив, что в данный момент важно то, чтобы был уточнен статус Карабаха в переговорном процессе.

«Мы будем последовательны в вопросе возвращения Карабаха за стол переговоров в качестве полноценной стороны переговоры, в качестве основной стороны конфликта, - сказал Пашинян. - Не может быть урегулирования карабахского вопроса без уточнения статуса Карабаха, и мы говорим, что в вопросе Карабаха между желаниями и намерениями нашего народа и нашего правительства нет разницы даже в миллиметр».

Блок «Мой шаг» завершит предвыборную агитацию в Гюмри 7 декабря. В это день отмечается 30-я годовщина разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, унесшего жизни десятков тысяч людей в Спитаке, Гюмри, Ванадзоре и других городах на северо-востоке Армении.