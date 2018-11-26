ППА не будет «поливать соперников грязью», а представит свою программу

Партия «Процветающая Армения» (ППА) будет проводить свою предвыборную кампанию, агитируя за свою программу, а не очерняя соперников, обещает кандидата в депутаты от ППА, вице-спикер Национального собрания Армении Микаэл Мелкумян.

«Мы уважаем всех наших соперников. Мы не будем «поливать их грязью, мы представим нашу программу, и мы ожидаем, что и по отношению к нам [будет проявлен такой же подход], так сказать, не будут бросать камни в наш огород», - сказал сегодня на пресс-конференции Мелкумян.

Другой кандидат в депутаты от ППА Геворг Петросян предупредил политические силы, вставшие на путь очернения соперников, что авантюристы не останутся без ответа. «Мы с уважением относимся ко всем представителям всех политических сил, и мы никогда не станем первыми оскорблять и унижать кого-то, но, конечно, если будут авантюристы, которые нарушат предвыборное спокойствие, естественно, их авантюризм не останется без ответа», - сказал он.

Агитационная кампания ППА началась без лидера партии Гагика Царукяна. Первый номер избирательного списка партии начнет встречи с избирателями с завтрашнего дня, с Котайкской области.

Сегодня кандидаты в депутаты от партии без Царукяна будут проводить агитацию в своих избирательных округах, представляя избирателям предвыборную программу партии. Микаэл Мелкумян баллотируется в избирательном округе № 4, охватывающем ереванские административные районы Кентрон, Эребуни, Нубарашен и Норк-Мараш, а Геворк Петросян - в избирательном округе № 1, охватывающем ереванские административные районы Аван и Нор Норк.

Кандидаты от ППА избегают говорить с своих ожиданиях. Народ своим вотумом доверия определит место возглавляемой Царукяном партии в парламенте, отметил Геворк Петросян.

«Любая состоявшаяся политическая сила, естественно, должна стремиться к максимуму. Но сегодня заявлять о том, кто будет второй, а кто третьей силой в парламенте, - это не больше не меньше, как демонстрировать пренебрежительное отношение к народу, потому что если народ еще не выразил своего отношения, мы не имеем права распределять роли и определять свои места», - отметил Петросян.

Возглавляемая Гагиком Царукяном партия на этот раз предстанет перед избирателям с 36 предложениями об изменениях и с лозунгом «Верь, доверяй, требуй!».