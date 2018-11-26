Результаты выборов будут определяться свободным волеизъявлением граждан – Пашинян

Победителем во всех выборах должен быть гражданин Республики Армения, заявил сегодня и.о. премьер-министра Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Талине.

Призывая граждан отдать свой голос блоку «Мой шаг», Пашинян подчеркнул, что отныне результаты выборов будут определяться не вбросами избирательных бюллетеней, избирательными взятками и запугиванием избирателей, а в соответствии со свободный волеизъявлением граждан.

Кандидат в премьер-министры отметил, что самым значительным достижением революции является то, что на самом деле в Армении отпала необходимость в революциях. «Потому что во всех случаях, когда вы решите совершить революцию, вы сможете сделать ее посредством одного вашего голоса», - заявил Пашинян, обращаясь к избирателям.