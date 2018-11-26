В Армении стартовала избирательная кампания

Сегодня, 26 ноября, в Армении началась агитационная кампания на внеочередных парламентских выборах, намеченных на 9 декабря.

У 11 политических сил есть 12 дней, чтобы убедить граждан страны проголосовать за них.

Блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном начинает агитационную кампанию в Арагацотнской и Ширакской областях. Запланированы предвыборные митинги блока в Талине, Маралике, Артике и Гюмри.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении накануне сообщил, что уходит в неоплачиваемый отпуск, чтобы полноценно принять участие в избирательной кампании.

Лидеры блока «Мы» Арам Саргсян и Хачатур Кокобелян проводят встречи с избирателями в Тавушской области Армении – сегодня они планируют митинги в Ноемберяне, Иджеване и других городах.

Руководимая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» еще не объявила официального начала кампании.

Вечером в Ереване начнет свою избирательную кампанию партия АРФ «Дашнакцутюн» встречей со сторонниками у памятника одному из основателей и руководителей Первой армянской республики Араму Манукяну.

Партия «Просвещенная Армения» начнет свою агитационную кампанию в общине Нор Норк в Ереване. Встречи с избирателями проведет Мане Тандилян. Лидер партии Эдмон Марукян, между тем, с другими членами команды начнет кампанию в Сюникской области страны.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) сегодня в своем офисе представит журналистам свою предвыборную программу. О встречах с избирателями РПА пока не сообщает.

Партия «Сасна црер» начнет свою избирательную кампанию с символического места – в полдень партия проведет митинг в парке Национального Собрания.

Партия «Оринац еркир» Артура Багдасаряна начнет кампанию шествием в Ереване.

А партия «Решение гражданина» проведет митинг в парке у проспекта Маштоца, который символизирует гражданскую борьбу. Накануне партия опубликовала свой лозунг - «Будущее за тобой».

В выборах также принимают участие вновь созданные партии «Национальный прогресс» и «Христианско-народное возрождение».

Накануне в связи с началом избирательной кампании с посланием выступил президент Армении Армен Саркисиян. «Эти выборы после больших апрельско-майских перемен – важнейшее событие политической жизни Армении, результаты которого очень существенны в плане развития и перспектив страны. От каждого из нас требуется высокая ответственность и сознательность, в какой бы должности мы ни были, какие бы возможности ни имели», - в частности, заявил президент Армении.