В Ереване завершилось возглавляемое Пашиняном шествие

«Сегодня мы провели самое длинное и долгое шествие в истории Третьей Республики», - в субботу вечером заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, подводя итоги сегодняшней акции.

«Наше шествие продолжалось ровно 9 часов, 25 минут. Мы прошли 37,5 километров за день», - продолжил Пашинян.

«Почему мы прошли этот путь? Какой был смысл в этом всем? Этим шествием мы вновь показали, что, как поется в песне, «наша воля тверже камня, а наша душа не сдается». И на пути построения свободной и счастливой Армении нас никто и ничто не остановит, потому что мы пользуемся доверием народа», - подчеркнул и.о. главы армянского правительства.

По словам премьера, сегодняшнее шествие, в каком-то смысле, также стало шествием «искупления». «Потому что мы уже шесть месяцев руководим Арменией в статусе правительства, в статусе власти. И это – шествие «искупления» за все ошибки, упущения, которые мы, возможно, допустили», - подчеркнул он.

Отметим, что тысячи сторонников Никола Пашиняна сегодня приняли участие «общеереванском шествие», в ходе которого его участники побывали в ряде административных районов армянской столицы.

В ходе шествия Пашинян заявил, что платформа «Мой шаг» полностью выполнила все обязательства, данные гражданам. Как подчеркнул он, «власть в Республике Армения сегодня возвращена народу».

Отметим, что 26 ноября в Армении стартует избирательная кампания по внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 9 декабря.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики предрекают убедительную победу на выборах.

Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.

РПА, которая также участвует в нынешних выборах, утверждает, что Никол Пашинян «злоупотребляет административным ресурсом». Политические оппоненты Пашиняна также критикуют его за «излишний популизм». Сам исполняющий обязанности главы правительства Армении категорически отвергает подобные обвинения.