Движение «Мой шаг» выполнило все свои обязательства перед народом – Пашинян ВИДЕО

Движение «Мой шаг» выполнило все свои обязательства перед народом. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время шествия в Ереване 24 ноября.

«Дорогие сограждане, сегодняшнее шествие своеобразным образом подытоживает кампанию, которую мы начали вместе 31 марта 2018 года с площади Вардананц в Гюмри и которая увенчалась ненасильственной, бархатной, народной революцией. По сути, этот политический этап будет подытожен через два дня и, подводя его итог, можно сказать, что на сегодня движение «Мой шаг» выполнило все обязательства, взятые на себя перед народом», - заявил и.о. главы правительства.

По оценке Пашиняна, его правительство искоренило практику фальсификаций выборов, избавило страну от монополий, обеспечило равенство всех перед законом и вернуло власть народу, который на выборах 9 декабря решит, «кто будет депутатом, кто будет премьер-министром, кто будет правительством».