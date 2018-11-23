Пашинян объявил о возможном сокращении 5 министерств

После парламентских выборов ожидаются изменения в структуре правительства. О вероятном сокращении 5 из 17 министерств на последней пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Число министерств будет сокращено не автоматически, а произойдет содержательное изменение, и таким образом произойдут также изменения функций министров, потому что рамки ответственности будут расширены», - пояснил и. о. премьер-министра.

Депутат Маргарит Есаян, проголосовавшая за закон о нынешней структуре правительства, не исключает, что изменение структуры может создать возможность для более эффективного управления. Однако депутат видит здесь проблему: «Правительство до сих пор не создало рабочих мест, наоборот, есть сокращения. При этом, «дух» правительства столь высок, что перед выборами оно заявляет, что должно быть сокращено 150 тысяч рабочих мест».

Советник премьер-министра Артак Манукян подчеркивает, что речь идет не об оптимизации, а об эффективном управлении. Проект, по всей вероятности, будет готов в первом квартале 2019 года. Изменения будут не только на уровне министерств, изучаются работы комитетов, Агентств по реализации программ и ГНКО. Артак Манукян квалифицирует это как непопулярный, но необходимый шаг, который может предпринять лишь правительство, пользующееся большим доверием. На данный момент нет расчетов касательно того, сколько сотрудников останутся без работы вследствие изменений, но государство в рамках своей социальной ответственности должно создать для них альтернативу, сказал Манукян.