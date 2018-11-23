Для развития экономики важна законность – Пашинян

Для развития экономики важны законность, равенство всех перед законом и формирование атмосферы справедливости, сегодня на конференции на тему «Актуальные вопросы и стратегические направления развития экономики Армении» заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что следующая проблема, с которой они столкнулись, - это крайняя неэффективность системы государственного управления.

«Мы сформулировали это как политическую проблему, к которой неизбежно обратимся в течение 2019 года. Надеюсь, что на выборах мы получим вотум доверия и после этого обязательно обратимся к этой теме», – сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что сегодня создана возможность для того, чтобы принятие решений и ответственность взяло на себя не только правительство, но и разные слои общества.

«Люди в случае отчуждения их долей или покупки новых долей, в связи с подобного рода вещами считали необходимым обратиться к премьеру. Это на самом деле абсурдная ситуация, но такой была наша реальность. Наша же идеология состоит в том, что сегодня созданы возможности для того, чтобы роль в принятии решений и ответственность взяло на себя не только правительство, но и разные слои общества. Индивидуальные усилия для нас являются ключевыми в решении всех проблем общества», - сказал Пашинян.

«Сформировалось в основном негативное отношение к бизнесу»

Обращаясь к роли бизнеса, и. о. премьер-министра подчеркнул, что долгое время формировалось негативное отношение к бизнесу.

«Почему? Потому что представители бизнес-сообщества постоянно вовлекались в политические процессы, и власть была заинтересована в их вовлечении в политические процессы. Ныне политические процессы привели к тому, что число кандидатов-бизнесменов на предстоящих парламентских выборах беспрецедентно низкое, но я не хочу, чтобы это воспринималось как процесс по принижению роли бизнесмена в нашей стране. Наоборот, в результате этого процесса бизнесмен должен означать гораздо больше, чем значит депутат», – сказал и. о. главы правительства.

Он отметил, что бизнесмен – это локомотив в процессе формирования госбюджета страны.

«Бизнесмен – это человек, создающий продукт, создающий рабочие места, толкающий локомотив государственных доходов вперед», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра также отметил важность идеи иммиграции капитала, новой культуры.

«Мы под иммиграцией не имеем в виду чисто физическое переселение людей, здесь мы надеемся также на иммиграцию капитала и новой культуры», - отметил Никол Пашинян.