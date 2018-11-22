НПО требуют пересмотреть проект поправок в закон «Об общественных организациях»

Более 270 армянских общественных организаций требуют от правительства не одобрять и отправить на доработку проект поправок в закон «Об общественных организациях», при составлении которого Комитет государственных доходов (КГД) не организовал обсуждений и не выслушал мнение гражданского общества.

«Да, однозначно есть повод для беспокойства - по нескольким причинам. Во-первых, это связано не с тем, что общественные организации не хотят работать прозрачно. Тот формат отчетности, который фактически навязывается общественным организациям по этому новому закону, предполагает, что должна быть проведена довольно серьезная дополнительная работа в дополнение к тому, что уже все общественные организации представляют отчеты Комитету госдоходов», - сказал Навасардян.

По его словам, согласно действующему законодательству, общественные организации уже представляют в налоговый орган подробный отчет. Последний однако, помимо этого требует более подробного отчета в более сложном и требующем больше времени для заполнения формате, большая часть которого также должна быть опубликована на сайтах этих организаций.

«Например, какие члены организации или представители руководящих органов получали какие финансовые средства в рамках деятельности организации, список волонтеров и прочее. Я не думаю, что широкую общественность интересуют такие подробные сведения», - отметил Навасардян.

По его мнению, после революции они не склоны полагать, что правительство хочет иметь рычаги влияния на гражданское общество, а считают более вероятным, что КГД захотел лучше контролировать организации, расходующие получаемые от государства средства, но закон распространил на все действующие в стране общественные организации.

«Какова теперь цель? Я могу видеть общую цель – обеспечить прозрачность всех доходов, получаемых гражданами, что является легитимной задачей. То есть, в любой цивилизованной стране этому вопросу уделяется много внимания. Но все это должно быть более глубоко осмыслено и быть в разумных пределах», - подчеркнул Борис Навасардян.

Эксперт антикоррцупционного центра «Транспаренси Интернешнл» Татевик Маркарян добавляет, что разработавшие законопроект сотрудники Комитета госдоходов смотрели на дело с точки зрения налогового администрирования, не учитывая, что нарушают ряд взятых Арменией на себя международных обязательств.

«Подобный закон хотели ввести в Украине, и тот проект удостоился очень жесткой оценки Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ. Аналогичным образом тот закон предусматривал нарушения прав частных лиц: требовал указать имя, фамилию физических лиц и размер суммы, кто сколько предоставил и прочее», - сказала она.

По словам Маркарян, согласно одной из предлагаемых поправок, общественные организации должны раскрыть данные всех своих пожертвователей, даже если пожертвователь не является юридическим лицом, предположим, это благотворитель, не желающий обнародовать свое имя.

«Иногда при пожертвованиях пожертвователи остаются анонимными даже для организации, то есть передают сумму, даже посредством ящиков для пожертвования или во время сбора средств на улице, многие люди просто хотят помочь общественной организации, но когда им говорят: сообщите ваши имя и фамилию, возможно, у них не останется желания жертвовать», - отметила Татевик Маркарян.