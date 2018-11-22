Дающие и берущие взятку на выборах будут наказаны по всей строгости закона - начальник полиции

На внеочередных парламентских выборах подход полиции к дающим и берущим взятки будет строгим и нетерпимым. Об этом сегодня на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

Он подчеркнул: дающие и берущие взятку будут наказаны по всей строгости закона.

«Заверяю вас, что на внеочередных парламентских выборах полиция будет еще строже, чем в сентябре. Я уже проинструктировал, что наш подход будет строгим, уступок никому не будет, мы не будем терпимыми к кому бы то ни было, ни к дающим, ни к берущим взятку, неважно, будет ли это в форме денег, предмета, вещи или обещания. Все будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, заверяю вас», - сказал Осипян.

На вопрос, есть ли у полиции точная оперативная информация о взятках или направлении голосования, глава полиции ответил: «Мы знаем, кто может заниматься всем этим, и держим их в поле нашего зрения».

На уточняющий вопрос, есть ли политические силы или кандидаты, которые уже находятся в поле зрения полиции в связи фактом взятки, Осипян ответил: «Все находятся в поле зрения. Всех, кто может позволить себе подобные нарушения закона, мы держим в поле зрения».

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.