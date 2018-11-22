460 млн драмов будут выделены на решение жилищных проблем оставшихся без крова семей в зоне бедствия

Правительство Армении выделит 460 млн драмов на решение жилищных проблем проживающих в зоне бедствия семей, оставшихся без крова в результате Спитакского землетрясения 1988 года. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Средства будут направлены на завершение строительства, по меньшей мере, 44 недостроенных жилых домов для семей, признанных бенефициарами государственной программы в селах Лорийской области.

В рамках программы по обеспечению жильем, проводимой при государственной поддержке с целью решения жилищных проблем семей в зоне бедствия, оставшихся без крова в результате землетрясения, в населенных пунктах Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областей из признанных бенефициарами 5 тыс. 381 семьи в 2008-2017 гг. за счет примерно 65 млрд драмов были решены жилищные проблемы 4 тыс. 839 семей. Все еще требуют решения жилищные проблемы признанных бенефициарами программы 542 семей, на что требуется около 4 млрд драмов.