Армянский парламент принял проект бюджета на 2019 год

66 голосами «за», 4 голосами «против» при 2-х воздержавшихся парламент Армении сегодня принял проект закона «О государственном бюджете на 2019 год».

Перед голосованием вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что хотя Республиканская партия Армении (РПА) будет голосовать за законопроект, он проголосует против него, поскольку это, по его словам, бюджет, подразумевающий регресс.

Члены фракции РПА – вице-спикер Арпине Ованнисян и депутат Армен Ашотян также проголосовали против законопроекта. Как пошутил Ашотян, он также присоединяется к «флешмобу».

Обсуждение проекта бюджета на 2019 год в Национальном Собрании Армении завершилось накануне. Исполняющий обязанности министра финансов Армении Атом Джанджугазян заявил, что от депутатов было получено 146 предложений. В результате расходная часть бюджета увеличилась на 5,9 млрд. драмов, составив 1 трлн 648 млрд драмов (около 3 млрд 395 млн долларов).

Если бы сегодня парламент не принял проект бюджета, то для 2019 года действовали бы пропорции, указанные в бюджете 2018 года.

В 2019 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 151,5 млрд. драмов, из которых 54 млрд. будут финансироваться из внутренних источников, а остальные из внешних. В 2019 году на обслуживание государственного долга будут направлены 357 млрд. драмов.