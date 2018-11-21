РПА будет проводить агитационную кампанию в основном посредством СМИ

Полгода назад потерявшая власть Республиканская партия Армении (РПА) пока не оглашает свой предвыборный девиз. Как в беседе с Радио Азатутюн отметил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, девиз будет «подобающим оппозиционной силе».

«Вскоре вы его узнаете, он будет оппозиционным. Мы сейчас его обсуждаем, и в течение двух дней этот девиз будет обнародован», - сказал Багдасарян.

Кстати, Багдасарян уверен, что среди общественности есть большой интерес к РПА. И несмотря на это обстоятельство, бывшая правящая партия свою агитационную кампанию будет проводить больше посредством СМИ.

Багдасарян сказал, что оценивает шансы РПА с точки зрения представленности в новом парламенте как удовлетворительные. «Все зависит от тактики и предвыборной кампании. Конечно, если эти 10-12 дней можно назвать предвыборной кампанией», - сказал он.

На вопрос, будут ли представители РПА проводить встречи с избирателями, глава фракции РПА ответил, что это может быть не столь эффективным. «Нужно больше использовать СМИ, телевидение… таким способом, как мне кажется, нужно проводить агитационную кампанию. В противном случае могут быть различные… как сейчас модно: черные, белые и прочее», - сказал Ваграм Багдасарян.

В ответ на вопрос, не опасаются ли они, что на их митинги люди не станут ходить, он сказал: «За это не волнуйтесь. Наоборот, сейчас интерес повысился, больше людей придет на эти митинги».

А на вопрос, что будет делать РПА, если не пройдет в парламент, Багдасарян ответил, что РПА станет внепарламентской политической силой. «Не беспокойтесь за это. Для нас это не высшая цель, не борьба не на жизнь, а на смерть. Прохождение Республиканской партии в Национальное собрание 7-го созыва будет исходить лишь из интересов нашего государства. Вы станете свидетелями этого в будущем», - заявил представитель РПА.