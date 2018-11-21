Предвыборная кампания должна проходить в равных условиях - Никол Пашинян

«Предстоящие выборы в Национальное собрание должны стать лучшими выборами в истории нашей страны», - так начал свое выступление исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с главами общин в Арагацотнской области.

В Арагацотне 72 общины, проблем много, но первый посыл и. о. премьер-министра в связи избирательным процессом был направлен главам сельских общин.

И. о. главы правительства сказал: не пытайтесь так или иначе направлять выбор сельчан. «Официальные результаты голосования должны точно отражать волю граждан Республики Армения. Что нужно сделать для этого? Во-первых, исключить любое незаконное воздействие на волю избирателей», - сказал Пашинян.

Раздача взяток, по словам Пашиняна, является самой распространенной формой избирательных фальсификаций. Сначала в Аштараке, а затем в Апаране он призвал граждан не продавать собственные голоса и не позволять, чтобы кто-либо диктовал им, кого им следует избрать.

Что касается желающих раздавать взятки, то здесь оценки и. о. премьер-министра были жесткие: «Все несчастья нашей страны начались с этого: нашему народу не давали возможность свободно выбирать. И мы говорим: не только избирательную взятку, но и руку, раздающего взятку в переносном смысле отрежем. Пусть никто даже не пытается унизить гражданина Армении, предлагая ему 5000 тысяч или 10 тысяч, или 20 тысяч драмов, да пусть хоть 100 тысяч или 1000 долларов, потому что голос гражданина Армении бесценен».

Граждане сделают свой выбор во время избирательной кампании, а правоохранительные органы должны обеспечить условия для этого как в предвыборный период, так и в день голосования, 9 декабря.

Правоохранителей и. о. главы правительства сегодня предупредил: «Не дай бог, чтобы где-либо вдруг была предпринята попытка раздачи взяток, и эту информацию я узнал не от правоохранительных органов, а из прессы. Считаю, что о любом подобном проявлении и подготовке полиция должна иметь оперативную информацию и должна обязательно решать эту проблему на превентивном уровне, на уровне профилактики».

Предвыборная кампания должна проходить в равных условиях для всех политических сил, подчеркнул и. о. премьер-министра.

Самой болезненной темой в Арагацотнской области является поливная вода. Пашинян отметил, что причиной осушения Араратского артезианского бассейна является использование сверх меры воды в рыбоводческих хозяйствах и этот вопрос нужно решить.

Но неутешительную ситуацию в системе орошения Пашинян связывает и с другим обстоятельством: «Недавно мне представили отчет на эту тему, к примеру, выясняется, что в Армении есть сады площадью 20 гектаров, которые с 1996 года не заплатили ни одной копейки, ни одной лумы за поливную воду. Вода была им поставлена, и эта вода вообще не была учтена. Я публично сказал, наверное, вы слышали, что в Армении, фактически, есть не только теневая экономика, но теневые сады».

Пашинян в Арагацотнской области также заявил, что на данный момент на разных стадиях обсуждения и реализации находятся инвестиционные проекты на общую сумму 500 млн долларов. С инвесторами уже были проведены встречи, достигнуты договоренности, и если все пройдет благополучно, то в следующем году будут построены сразу несколько крупных заводов. Это, по убеждению и. о. главы правительства, на 180 градусов изменит ситуацию в экономике страны.