Парламент обсудил проект госбюджета на 2019 год

Национальное собрание Армении сегодня обсудило проект государственного бюджета на 2019 год. О намерении проголосовать в поддержку проекта заявили все фракции парламента, несмотря на имеющиеся у них оговорки.

По словам исполняющего обязанности министра финансов Атома Джанджугазяна, от депутатов было получено 146 предложений. В результате расходная часть в проекте бюджета увеличилась на 5,9 млрд драмов и составила 1 трлн 648 млрд драмов.

«Это изменение объясняется двумя основными крупными компонентами. Первый из них предусматривает дополнительно около 2,5 млрд драмов с учетом возможной необходимости налога на добавленную стоимость, касающегося научных программ. Второй обусловлен пересмотром оценки внебюджетных поступлений со стороны полиции, что дало возможность предусмотреть дополнительно 2,5 млрд драмов как в доходной, так и в расходной части», - пояснил Атом Джанджугазян.

Голосование состоится завтра утром наряду с голосованием по ряду других вопросов, включая кредитное соглашение.

Согласно соглашению, заключенному между Арменией и Азиатским банком 9 ноября, с целью бюджетного содействия привлекается кредит на сумму 50 млн долларов сроком на 15 лет, из которых 3 года являются льготными.

Депутат фракции Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян выразил озабоченность в связи с тем, что в результате взятия кредита увеличится внешней долг Армении.

«Если бы вы потрясли какого-нибудь олигарха, могли бы доложить эти 50 миллионов в бюджет. Мы сейчас столько говорим о борьбе с олигархией, о борьбе с коррупцией. Что такое 50 миллионов, что вы не смогли взять эти 50 миллионов у олигархов, из теневой экономики, в ходе борьбы с коррупцией и доложить их в бюджет, чтобы они не легли бременем на плечи нашего народа и мы снова через три года не были бы вынуждены думать о том, что эти 50 миллионов мы проели, пропили, выплатили социальные пособия, раздали, и они закончились. Теперь как мы будем их отдавать?» - сказал депутат фракции РПА.

Айку Бабуханяну ответила руководитель фракции «Елк» Лена Назарян, назвав обвинения необоснованными. «Естественно, те суммы, по которым будет выяснено, как они оказались в карманах различных чиновников, будут возвращены в госбюджет», - подчеркнула Лена Назарян.

Парламент 1 ноября силой закона был распущен, однако продолжит работу до формирования нового Национального собрания.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря. На предшествующей выборам неделе также запланирована очередная сессия парламента.