Стал известен предвыборный девиз блока «Мой шаг»

Стал известен предвыборных девиз блока «Мой шаг», который возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он звучит так: «Счастливый индивидуум, заботливое общество и могущественное государство».

Об этом Радио Азатутюн сообщила глава парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

По словам Назарян, этот девиз в течение многих лет был в программе партии «Гражданский договор», и они рады, что могут представить его общественности.

На вопрос о том, почему обсуждаемый ранее девиз «Никол – премьер» не был избран, Назарян ответила, что он обсуждался как вариант, но утвержден был вышеуказанный девиз.