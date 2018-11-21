Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Стал известен предвыборный девиз блока «Мой шаг»

Лена Назарян

Смотрите комментарии

Стал известен предвыборных девиз блока «Мой шаг», который возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Он звучит так: «Счастливый индивидуум, заботливое общество и могущественное государство».

Об этом Радио Азатутюн сообщила глава парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

По словам Назарян, этот девиз в течение многих лет был в программе партии «Гражданский договор», и они рады, что могут представить его общественности.

На вопрос о том, почему обсуждаемый ранее девиз «Никол – премьер» не был избран, Назарян ответила, что он обсуждался как вариант, но утвержден был вышеуказанный девиз.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG