От экономики азартных ставок мы переходим к промышленной экономике - Пашинян

Несмотря на противоположные прогнозы, экономическая активность в октябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросла на 3%, а за период с января по октябрь рост составил 6%.

Эти данные, опубликованные сегодня национальной статистической службой, стали неожиданностью и для исполняющего обязанности премьер-министра, который в ходе сегодняшней пресс-конференции объяснял, почему его правительству не удалось сохранить темпы экономической активности.

«Очень долгое время, в том числе и в прессе, говоря о показателях экономической активности, мы отмечали, что это нарисованные показатели. И это было так. Почему мы не смогли их сохранить? Потому что показатель нашей экономической активности основывался на азартных ставках в букмекерских конторах, из-за которых значительная часть нашего народа, так сказать, попала под долговые проценты. Затем инвестиции в Амулсарский рудник, то есть судьбой одного предприятия мы рисовали экономический рост. Затем Техутский рудник. Что произошло в Техуте, вы знаете, и это произошло до революции, Техутский рудник был закрыт. Хочу обратить внимание всех на то, что когда в свое время звонили люди и говорили: не делайте этого, это станет для нас проблемой, то отвечали, что нам нужен показатель экономической активности. Сегодня, по моей оценке, в экономике происходит процесс оздоровления. То есть, мы от экономики азартных ставок переходим к промышленной экономике», - сказал Пашинян.

Причиной негативных прогнозов стал спад в 0,1%, зарегистрированный в сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. А росту в этом месяце больше всего способствовал рост, зарегистрированный с сферах услуг (5,8%), промышленности (8,1%) и торговли (5,8%). Экономисты здесь считают существенным влияние мероприятий в рамках прошедшего в Армении в октябре саммита Франкофонии. В то же время, существенно сократился объем валовой продукции в сфере сельского хозяйства, по сравнению с показателем октября прошлого года снизившись на 22,1%.

«Если посмотреть на данные за октябрь, здесь чрезвычайно важно, что экспорт вырос более чем на 10%, и это на фоне того, что горнодобывающая промышленность играет в определенной мере менее важную роль в экспорте. Это довольно хороший показатель. Это тот месяц, в котором, по предварительным данным, был зарегистрирован более высокий процентный рост по сравнению с импортом. Важен также рост в сфере строительства, потому что, кажется, таких мегапроектов, как в прошлом году Амулсар, в этом году не было, но, тем не менее, в строительной отрасли наблюдается более высокий рост, чем ожидалось. Это также в определенной мере является сигналом о том, что малые и средние предприятия расширяют свои производственные возможности, и это создает предпосылки для того, чтобы отмеченные премьер-министром процессы трансформации по возможности еще больше ускорились. Я думаю, что после выборов позитивных сигналов в этой части станет еще больше, и мы сможем зарегистрировать более видимые результаты», - отметил советник премьер-министра Артак Манукян.

Экономист Баграт Асатрян прогнозирует в годовом разрезе экономический рост на уровне примерно 6%, вместо зарегистрированных в прошлом году 7,5%. Этот показатель экономист не считает негативным, учитывая произошедшие в Армении события, которые в экономике считаются шоковыми.

«Смотрите, то, что у нас было, чем мы недовольны: коррупция, монополии, это было реальной частью нашей экономической системы. Теперь, когда мы, по сути, разрушаем эту экономическую систему, ясно, что новая сразу же не будет работать эффективно. Если мы посмотрим с этой точки зрения, конечно, на мой взгляд, это блестящие и хорошие показатели, если мы смотрим с точки зрения наших требований или проблем, конечно, их вовсе не достаточно, у нас должны быть гораздо более высокие темпы роста. Качество роста должно быть другим, гораздо более высоким. Есть обстоятельства, признаки, скажем, тот же вопрос иностранных инвестиций. По сути, страна лишена этого источника. Эти проблемы должны быть решены», - подчеркнул экономист.