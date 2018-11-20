«Мы выполнили все обязательства перед нашим народом» - Никол Пашинян

«Мы выполнили все без исключения обязательства, которые мы взяли на себя перед нашим народом», - в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян перечислил шесть выполненных пунктов, отметив, что власть в Армении полностью возвращена народу.

«Мы пообещали, что если народ Армении выразит свою волю, то мы обеспечим отстранение Сержа Саргсяна и его команды от власти, причем исключительно мирным путем. Это обязательство полностью реализовано. Мы пообещали, что практика фальсификации результатов выборов в Армении будет искоренена, формирование правительства будет осуществляться исключительно в соответствии со свободным волеизъявлением народа. По результатам выборов в Ереванский городской совет, состоявшихся в сентябре 2018 года, и местных выборов, проведенных в октябре, это обязательство было полностью реализовано. В-третьих, мы обещали вести бескомпромиссную борьбу c коррупцией, и это обязательство полностью реализовано. Конечно же, борьба с коррупцией продолжается, и мы продолжим эту борьбу, если получим мандат от народа», - заявил Никол Пашинян.

Продолжая перечисление выполненных обязательств, исполняющий обязанности главы правительства отметил, что он обещал искоренить искусственные экономические монополии, и сегодня, по его словам, нет никаких препятствий и других ограничений в плане доступа к какому-либо рынку в Армении. «Появляются и будут появляться новые игроки, следовательно, обязательство полностью реализовано. Мы обещали, что в Армении не будет никаких привилегированных лиц и что будет обеспечено равенство всех перед законом, и это обязательство полностью выполнено. В-шестых, мы обещали провести внеочередные парламентские выборы, и это обязательство полностью выполнено. Вывод из всего этого таков - власть в Республике Армения полностью возвращена народу и действительно принадлежит народу», - заявил Никол Пашинян, добавив, что каждый гражданин Армении своим одним голосом определит будущее страны на предстоящих парламентских выборах.