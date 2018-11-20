Центральный банк Армении вводит в обращение новые банкноты

Центральный банк (ЦБ) Армении вводит в обращение банкноты третьего поколения: достоинством в 1000 драмов с изображением поэта Паруйра Севака, в 2000 драмов с изображением чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, в 5000 драмов с изображением писателя Уильяма Сарояна, в 10000 драмов с изображением композитора Комитаса, в 20000 драмов с изображением художника Ивана (Ованнеса) Айвазовского и в 50000 драмов с изображением духовного лидера Григора Лусаворича (Григория Просветителя).

По словам генерального секретаря Центрального банка Давида Наапетяна, непосредственно в обращение будут введены банкноты номиналом в 10000, 20000 и 50000 драмов, а банкноты номиналом в 1000, 2000 и 5000 драмов будут введены в обращение 25 декабря.

По его словам, новые банкноты третьего поколения будут в обороте наряду с действующими банкнотами, и никаких ограничений со стороны ЦБ нет. «Наши граждане могут не переживать по этому поводу и могут пользоваться банкнотами второго поколения до тех пор, пока они не будут выведены из обращения через их естественный износ. Должны быть внесены определенные технические и программные изменения, после чего можно будет с терминалов производить платежи новыми банкнотами, но этот вопрос будет решен очень быстро», - отметил Наапетян.