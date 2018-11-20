«Исключено, что налоговое бремя будет увеличено без согласия людей» - Арарат Мирзоян

Исключено, что налоговое бремя будет увеличено без согласия людей. Об этом исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что обсуждаемая идея – это не налогообложение, а декларация.

«И самое главное здесь, что во время декларации не обязательно, чтобы заявленная сумма облагалась налогом», - писал Мирзоян.

На прошлой неделе Общественное радио сообщило, что «Комитет государственных доходов (КГД) Армении ввел в обращение новую идею, согласно которой с 2020 года все граждане Армении в возрасте от 18 до 65 лет станут потенциальными плательщиками подоходного налога». В той же публикации есть интервью с председателем КГД Давидом Ананяном, который, в частности, сказал, что «потенциальными налогоплательщиками будут не только те, кто получают доход из-за границы, но и все граждане в возрасте 18-65 лет, которые получают доход любым способом».

Тема накануне широко обсуждалась в СМИ и социальных сетях.

Вчера на внеочередном заседании правительства исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра Арарат Мирзоян заверил, что без общественного обсуждения никакого увеличения налогового бремени не будет.

С разъяснением касательно процесса декларирования доходов физических лиц выступил также КГД, заверив, что «до внедрения проект должен быть вынесен на широкие общественные обсуждения, в ходе которых будут выявлены положительные и отрицательные стороны вопроса».

«Что касается механизма налогообложения доходов граждан, выезжающих на заработки за рубеж, то какого-либо подобного проекта или идеи нет, - заверяет КГД и продолжает: - А ответ председателя КГД в интервью СМИ исходил из общих принципов налогообложения полученных резидентами доходов (доходы, полученные из источников в Армении и иностранных источников), однако это не означает, что их доходы будут подлежать налогообложению или что обсуждается подобный проект».